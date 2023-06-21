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Пожарные нагрянули в детский сад в Нижнем Тагиле

21 июня 2023, 13:59
Фото: Отдел надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности нагрянул в детский сад №110 в Нижнем Тагиле с профилактическим мероприятием. Представители МЧС провели с детьми беседу о пожарной безопасности.

Инспектор государственного надзора побеседовала с детьми. Она напомнила о правилах пожарной безопасности, рассказала, почему возникают пожары и как действовать при их обнаружении

Ребятам рассказали, почему с огнем играть опасно и к чему это может привести. Также детям объяснили, что в случае пожара нельзя прятаться, так как пожарным будет тяжело найти их в дыму и спасти.

Огнеборцы, присутствовавшие на встрече, познакомили детей со своей профессией. Они показали им одежду пожарных, средства защиты органов дыхания, а также дали детям примерить всю амуницию.

В завершение встречи детям показали тематические мультфильмы, а на прощание раздали красочные листовки с информацией.

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#Ирина Кирилова#Дети#Пожарные#Профилактика#Общество#Нижний Тагил
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