Пожарные нагрянули в детский сад в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Инспектор государственного надзора побеседовала с детьми. Она напомнила о правилах пожарной безопасности, рассказала, почему возникают пожары и как действовать при их обнаружении
Ребятам рассказали, почему с огнем играть опасно и к чему это может привести. Также детям объяснили, что в случае пожара нельзя прятаться, так как пожарным будет тяжело найти их в дыму и спасти.
Огнеборцы, присутствовавшие на встрече, познакомили детей со своей профессией. Они показали им одежду пожарных, средства защиты органов дыхания, а также дали детям примерить всю амуницию.
В завершение встречи детям показали тематические мультфильмы, а на прощание раздали красочные листовки с информацией.