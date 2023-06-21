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Предложения с интимными услугами появились в подъезде в Екатеринбурге

21 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
В подъезде дома на улице Стрелочников, 2г в Екатеринбурге появились объявления, в которых предлагаются интимные услуги.

В листовках имеется фотография женщины и подпись о том, что она готова оказать женатым мужчинам услуги на одну ночь, при этом гарантируя анонимность, пишет Е1.

В частности, в объявлении сказано, якобы девушка «поможет женатым мужчинам отдохнуть от проблем», а также от «дуры-жены», при этом она гарантирует, что семья ни о чем не узнает.

Журналисты позвонили по номеру, указанному в объявлении. Женщина ответила, что все это — проделки ее бывшего мужа, который ей мстит. Она намерена обратиться с заявлением в полицию.

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#Екатеринбург#Месть#Интимные услуги#Подъезд#Происшествия#Елена Озерова
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