Предложения с интимными услугами появились в подъезде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В листовках имеется фотография женщины и подпись о том, что она готова оказать женатым мужчинам услуги на одну ночь, при этом гарантируя анонимность, пишет Е1.
В частности, в объявлении сказано, якобы девушка «поможет женатым мужчинам отдохнуть от проблем», а также от «дуры-жены», при этом она гарантирует, что семья ни о чем не узнает.
Журналисты позвонили по номеру, указанному в объявлении. Женщина ответила, что все это — проделки ее бывшего мужа, который ей мстит. Она намерена обратиться с заявлением в полицию.