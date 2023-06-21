Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Так, без осадков в Екатеринбурге пройдет 22 июня. Погода в этот день прогнозируется облачная. Температура воздуха прогреется до +13 градусов. В ночное время она составит не больше +8 градусов.
С 24 июня и всю неделю будут идти дожди. Погода будет пасмурной. Грозы прогнозируются 25 и 30 июня. При этом 25 июня потеплеет до +20 градусов. Потом такие температуры ожидаются только с 28 по 30 июня.
До конца месяца ветров сильных не ожидается. Их порывы составят не более 10 метров в секунду.