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Проливные дожди, грозы и теплая погода сохранятся в Екатеринбурге до конца недели

21 июня 2023, 07:01
Фото: 1MI
В последние дни июня в Екатеринбурге прогнозируются дожди, грозы, а также теплая погода. В некоторые дни температура воздуха прогреется до +20…+25 градусов.

Так, без осадков в Екатеринбурге пройдет 22 июня. Погода в этот день прогнозируется облачная. Температура воздуха прогреется до +13 градусов. В ночное время она составит не больше +8 градусов.

С 24 июня и всю неделю будут идти дожди. Погода будет пасмурной. Грозы прогнозируются 25 и 30 июня. При этом 25 июня потеплеет до +20 градусов. Потом такие температуры ожидаются только с 28 по 30 июня.

До конца месяца ветров сильных не ожидается. Их порывы составят не более 10 метров в секунду.

Прохладная погода сохранится в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Погода#Дождь#Гроза#Природа#Екатеринбург
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