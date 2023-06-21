Пропавший мужчина на квадроцикле в Камышлове найден мертвым

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Свердловчанин пропал 17 июня 2023 года, когда уехал в лес. Его поиски вели сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские, пишет «КП-Екатеринбург».
По предварительной информации, около поселка Ключи квадроцикл перевернулся, и мужчина умер на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД начали выяснять обстоятельства, при которых свердловчанин скончался.
Напомним, недавно в лесу был найден погибший житель Нижнего Тагила, который бесследно исчез 30 апреля 2023 года. По предварительной версии, смерть мужчины не криминальна.