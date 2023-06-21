tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Изображение материала

Пропавший мужчина на квадроцикле в Камышлове найден мертвым

21 июня 2023, 14:36
Фото: 1MI
В Камышлове нашли мертвым 57-летнего пропавшего мужчину на квадроцикле 21 июня 2023 года.

Свердловчанин пропал 17 июня 2023 года, когда уехал в лес. Его поиски вели сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские, пишет «КП-Екатеринбург».

По предварительной информации, около поселка Ключи квадроцикл перевернулся, и мужчина умер на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД начали выяснять обстоятельства, при которых свердловчанин скончался.

Напомним, недавно в лесу был найден погибший житель Нижнего Тагила, который бесследно исчез 30 апреля 2023 года. По предварительной версии, смерть мужчины не криминальна.

Найден труп пропавшего в апреле жителя Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавший бывший спецназовец найден мертвым в Верхней ПышмеТруп мужчины найден в лесу под ПервоуральскомМолодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Инцидент#Смерть#Квадроцикл#Пропавший#Погиб#Найден#Полиция#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область#Камышлов
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Сегодня, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Сегодня, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
Вчера, 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
Вчера, 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
Вчера, 11:09