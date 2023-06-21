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Путин дал поручения по лесным пожарам в Свердловской области

21 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI
Российский президент Владимир Путин поручил поддержать всех тех, кто пострадал от пожаров в Свердловской и Курганской областях.

Этим регионам будет выделено специальное финансирование. Постановление размещено на сайте Кремля.

Финансовая поддержка будет касаться граждан, которые пострадали от пожаров в вышеуказанных регионах в мае. Из постановления следует, что Путин поручил предоставить погорельцам единовременную выплату, а также оказать материальную поддержку тем, кто лишился жилья или тем, у кого сильно пострадало имущество.

Выплата предусмотрена и для тех, кто пострадал сам, а также родственникам погибших.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Владимир Путин#Пожар#Помощь#Выплата#Деньги#Поддержка#Экономика
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