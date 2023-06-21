Путин дал поручения по лесным пожарам в Свердловской области

Финансовая поддержка будет касаться граждан, которые пострадали от пожаров в вышеуказанных регионах в мае. Из постановления следует, что Путин поручил предоставить погорельцам единовременную выплату, а также оказать материальную поддержку тем, кто лишился жилья или тем, у кого сильно пострадало имущество.