Путин дал поручения по лесным пожарам в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Этим регионам будет выделено специальное финансирование. Постановление размещено на сайте Кремля.
Финансовая поддержка будет касаться граждан, которые пострадали от пожаров в вышеуказанных регионах в мае. Из постановления следует, что Путин поручил предоставить погорельцам единовременную выплату, а также оказать материальную поддержку тем, кто лишился жилья или тем, у кого сильно пострадало имущество.
Выплата предусмотрена и для тех, кто пострадал сам, а также родственникам погибших.