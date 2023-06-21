РЭО подводит итоги: ряд регионов РФ не достиг плановых показателей по обращению с ТКО

В число отстающих округов по достижению годовых плановых значений показателей федерального проекта были включены ЮФО и Урал — свыше 50% регионов, входящих в их состав, не достигли планового уровня показателей. В Северо-Западном федеральном округе, а также в Дальневосточном и Приволжском таких субъектов оказалось 30%. И лишь в Сибирском федеральном округе все регионы на данный момент достигают плановых показателей федерального проекта. Об этом сообщает gorod55.ru.