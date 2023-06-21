РЭО подводит итоги: ряд регионов РФ не достиг плановых показателей по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Как заявил Денис Буцаев, гендиректор РЭО, компания осуществляет постоянный сбор информации по регионам России относительно количества обработанных и утилизированных ТКО. Кроме того, РЭО контролирует достижение регионами плановых показателей федпроекта. Сообщается, что по состоянию на май текущего года 23 субъектам РФ не удалось достичь одного или нескольких запланированных годовых значений показателей, отражающих объемы ТКО, направленных на обработку, утилизацию и захоронение.
В число отстающих округов по достижению годовых плановых значений показателей федерального проекта были включены ЮФО и Урал — свыше 50% регионов, входящих в их состав, не достигли планового уровня показателей. В Северо-Западном федеральном округе, а также в Дальневосточном и Приволжском таких субъектов оказалось 30%. И лишь в Сибирском федеральном округе все регионы на данный момент достигают плановых показателей федерального проекта. Об этом сообщает gorod55.ru.
По мнению Евгения Карелова, заместителя гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, главными причинами недостижения годовых плановых значений показателей в регионах России являются сезонные отклонения, приостановка в работе техники в период проведения ремонтных работ и потребность в создании товарных партий ТКО, которые направляются на утилизацию.
Данные по доле обработки и захоронения ТКО применяются для оценки эффективности работы высших должностных лиц регионов России и деятельности исполнительных органов субъектов федерации. С опорой на полученные результаты ежегодно формируется итоговый рейтинг регионов, а правительство России осуществляет распределение грантов между субъектами.