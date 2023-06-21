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Репетитора по английскому языку в Екатеринбурге обвинили в домогательствах к ученице

21 июня 2023, 16:07
Фото: 1MI
34-летний репетитор по английскому языку в Екатеринбурге обвиняется в домогательствах к своей ученице.

Параллельно с репетиторством молодой человек преподавал в одном из колледжей Екатеринбурга, а также добровольно помогал детским организациям. При этом он не женат и ранее не судим, пишет «КП-Екатеринбург».

Сейчас екатеринбуржца заключили под стражу на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело. За насилие ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, в июле 2022 года жителя Екатеринбурга арестовали после того, как его дочь обвинила отца в изнасиловании. Однако результаты проведенной экспертизы показали, что девочка девственница.

Следствие продолжается, а мужчине в апреле 2023 года продлили срок нахождения за решеткой до 11 месяцев.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Ребенок#Инцидент#Уголовное дело#Полиция#Преподаватель#Домогательства#Происшествия
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