Репетитора по английскому языку в Екатеринбурге обвинили в домогательствах к ученице

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Параллельно с репетиторством молодой человек преподавал в одном из колледжей Екатеринбурга, а также добровольно помогал детским организациям. При этом он не женат и ранее не судим, пишет «КП-Екатеринбург».
Сейчас екатеринбуржца заключили под стражу на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело. За насилие ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Напомним, в июле 2022 года жителя Екатеринбурга арестовали после того, как его дочь обвинила отца в изнасиловании. Однако результаты проведенной экспертизы показали, что девочка девственница.
Следствие продолжается, а мужчине в апреле 2023 года продлили срок нахождения за решеткой до 11 месяцев.