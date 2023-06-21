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СК начал проверку после ДТП с троллейбусом и автобусом в Екатеринбурге

21 июня 2023, 11:07
Фото: Прокуратура по Свердловской области
После столкновения автобуса и троллейбуса на улице Щербакова в Екатеринбурге следователи Чкаловского района начали проверку. Сам инцидент случился 20 июня.

Планируется оценить, есть ли в данной ситуации признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК по Свердловской области.

Уже назначены экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пассажиров. Кроме того, выясняются причины случившегося.

Напомним, в ДТП в Екатеринбурге пострадали три человека. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, а там он столкнулся с троллейбусом.

В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в троллейбус
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#Троллейбус#Автобус#Авария#Столкновение#Прокуратура#СК#ДТП#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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