СК начал проверку после ДТП с троллейбусом и автобусом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Планируется оценить, есть ли в данной ситуации признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК по Свердловской области.
Уже назначены экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пассажиров. Кроме того, выясняются причины случившегося.
Напомним, в ДТП в Екатеринбурге пострадали три человека. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, а там он столкнулся с троллейбусом.