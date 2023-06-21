Снявший клип для Bad Boys Blue режиссер из Екатеринбурга скончался

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Также он снял видеоролики для множества свердловских рок-музыкантов. О его смерти рассказали на странице группы «Чайф».
Помимо этого, Котельников трудился над документальными картинами. Его авторству принадлежат такие фильмы, как «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда» и «Картонная пристань».
Также он работал над сериалом «Гриша Субботин». Это была одна из его последних работ. В фильмах режиссера снималось много известных личностей, таких как Михаил Ефремов.
Клип он снал в том числе популярной группе «Агата Кристи». В 1996 году он снял клип для легендарной немецкой группы Bad Boys Blue во время их визита в Екатеринбург. Видеоклип снимался на границе Европы и Азии, а также в российской тюрьме.