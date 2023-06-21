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Снявший клип для Bad Boys Blue режиссер из Екатеринбурга скончался

21 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге умер режиссер и документалист Кирилл Котельников. Он снял клипы таким группам, как Bad Boys Blue и «Чайф».

Также он снял видеоролики для множества свердловских рок-музыкантов. О его смерти рассказали на странице группы «Чайф».

Помимо этого, Котельников трудился над документальными картинами. Его авторству принадлежат такие фильмы, как «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда» и «Картонная пристань».

Также он работал над сериалом «Гриша Субботин». Это была одна из его последних работ. В фильмах режиссера снималось много известных личностей, таких как Михаил Ефремов.

Клип он снал в том числе популярной группе «Агата Кристи». В 1996 году он снял клип для легендарной немецкой группы Bad Boys Blue во время их визита в Екатеринбург. Видеоклип снимался на границе Европы и Азии, а также в российской тюрьме.

Умер известный рок-музыкант в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Клип#Режиссер#Документалист#Происшествия
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