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Сотрудник ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил тяжелые травмы при взрыве на конвертере

21 июня 2023, 12:36
Фото: tagilcity.ru

Ростехнадзор проверяет ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после травмы сотрудника

Рабочий ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле попал в больницу с тяжелыми травмами после взрыва на конвертере №1. ЧП произошло 14 июня. Теперь Ростехнадзор проводит на предприятии срочную проверку.

В этот день около 11 утра при сливе остатков расплава из конвертера № 1 в шлаковую чашу, которая располагается на железнодорожном лафете, произошел взрыв. В результате конвертер упал и разбил стекла выносного пульта, в котором находится рабочий, говорится в документации Ростехнадзора.

Из-за разбитых стекол сотрудник ЕВРАЗ НТМК получил тяжелые травмы и был госпитализирован на скорой помощи в Демидовскую больницу.

По данному происшествию Ростехнадзор инициировал на предприятии срочную проверку, которая продлится до 30 июня.

Напомним, в 2022 году ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве среди промышленных предприятий Нижнего Тагила.

ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
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#Анна Григорьева#Травма#ЕВРАЗ НТМК#Взрыв#Рабочий#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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