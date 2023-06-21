Сотрудник ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил тяжелые травмы при взрыве на конвертере

В этот день около 11 утра при сливе остатков расплава из конвертера № 1 в шлаковую чашу, которая располагается на железнодорожном лафете, произошел взрыв. В результате конвертер упал и разбил стекла выносного пульта, в котором находится рабочий, говорится в документации Ростехнадзора.