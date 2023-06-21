Сотрудник ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил тяжелые травмы при взрыве на конвертере

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В этот день около 11 утра при сливе остатков расплава из конвертера № 1 в шлаковую чашу, которая располагается на железнодорожном лафете, произошел взрыв. В результате конвертер упал и разбил стекла выносного пульта, в котором находится рабочий, говорится в документации Ростехнадзора.
Из-за разбитых стекол сотрудник ЕВРАЗ НТМК получил тяжелые травмы и был госпитализирован на скорой помощи в Демидовскую больницу.
По данному происшествию Ростехнадзор инициировал на предприятии срочную проверку, которая продлится до 30 июня.
Напомним, в 2022 году ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве среди промышленных предприятий Нижнего Тагила.