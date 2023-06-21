tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Изображение материала

Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

21 июня 2023, 11:31
Фото: tagilcity.ru
Региональный кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис» прошел в Екатеринбурге. В результате три претендентки представят Свердловскую область в полуфинале.

Кастинг проходил 17 июня 2023 года в Екатеринбурге. В нем участвовали представительницы разных профессий из 30 местных компаний. По результатам победительницами стали инженер-проектировщик Полина Хлобыстова, менеджер по продажам Надежда Антоненко, редактор Анастасия Деева.

Среди членов жюри присутствовали главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова, начальник регионального представительства ООО «Комус» Денис Духанов, блогер и тренер Света Ананас, блогер Юлия Берр, а также руководитель оргкомитета конкурса Людмила Яловенко.

Фото: tagilcity.ru

Теперь полуфиналисток ожидает интернет-голосование. По его итогам станет известно, попадут ли они в финал. Всего в Москву на последний этап будут приглашены 30 девушек. Там жюри будет определять победительницу. Она получит титул «Мисс Офис — 2023», а также главный приз в три миллиона рублей.

Полина Хлобыстова стала лидером по результатам голосования в телеграм-канале TagilCity.ru и в скором времени расскажет о своей работе и опыте в модельном бизнесе в специальном интервью нашему изданию. 

Напомним, международный конкурс красоты «Мисс Офис» проводится ежегодно. В нем принимают участие офисные сотрудницы России и зарубежья. Проводится он с 2010 года.

«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Конкурс#Девушки#Голосование#Жюри#Свободное время#Эксклюзив#Екатеринбург#Свердловская область
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Сегодня, 08:46
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
Вчера, 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
Вчера, 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
Вчера, 11:09