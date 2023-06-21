Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

Теперь полуфиналисток ожидает интернет-голосование. По его итогам станет известно, попадут ли они в финал. Всего в Москву на последний этап будут приглашены 30 девушек. Там жюри будет определять победительницу. Она получит титул «Мисс Офис — 2023», а также главный приз в три миллиона рублей.