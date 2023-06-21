Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Кастинг проходил 17 июня 2023 года в Екатеринбурге. В нем участвовали представительницы разных профессий из 30 местных компаний. По результатам победительницами стали инженер-проектировщик Полина Хлобыстова, менеджер по продажам Надежда Антоненко, редактор Анастасия Деева.
Среди членов жюри присутствовали главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова, начальник регионального представительства ООО «Комус» Денис Духанов, блогер и тренер Света Ананас, блогер Юлия Берр, а также руководитель оргкомитета конкурса Людмила Яловенко.
Теперь полуфиналисток ожидает интернет-голосование. По его итогам станет известно, попадут ли они в финал. Всего в Москву на последний этап будут приглашены 30 девушек. Там жюри будет определять победительницу. Она получит титул «Мисс Офис — 2023», а также главный приз в три миллиона рублей.
Полина Хлобыстова стала лидером по результатам голосования в телеграм-канале TagilCity.ru и в скором времени расскажет о своей работе и опыте в модельном бизнесе в специальном интервью нашему изданию.
Напомним, международный конкурс красоты «Мисс Офис» проводится ежегодно. В нем принимают участие офисные сотрудницы России и зарубежья. Проводится он с 2010 года.