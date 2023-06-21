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Posted 21 июня 2023, 05:44

Published 21 июня 2023, 05:44

Modified 21 июня 2023, 05:46

Updated 21 июня 2023, 05:46

«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул

«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул

21 июня 2023, 05:44
Фото: ОАО «УГМК».
В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (входит в группу УГМК) в Верхней Пышме после капитального ремонта заработала отражательная печь по производству медных гранул.

Медные гранулы — это полупродукт, использующийся в технологии нейтрализации отработанного электролита цеха электролиза меди с целью дальнейшего производства медного купороса.

За месяц работники медеплавильного цеха полностью заменили отработанную футеровку и частично металлоконструкции каркаса печи. Кладку новой футеровки выполнили специалисты подрядной организации.

Фото: ОАО «УГМК»

При разливе очищенную от примесей медь разбивают на несколько струй. В зону падения металла подаются воздушно-водяные потоки, в результате чего получаются и медные гранулы. Необычная форма гранул позволяет эффективно проводить растворение меди в растворе серной кислоты. Вес одной гранулы не превышает 10 г.

Способ грануляции меди в АО «Уралэлектромедь» уникален и защищен патентом Российской Федерации.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#УГМК#Производство#Ремонт#Эксплуатация
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