«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул

Posted 21 июня 2023, 05:44
Published 21 июня 2023, 05:44
Modified 21 июня 2023, 05:46
Updated 21 июня 2023, 05:46
Медные гранулы — это полупродукт, использующийся в технологии нейтрализации отработанного электролита цеха электролиза меди с целью дальнейшего производства медного купороса.
За месяц работники медеплавильного цеха полностью заменили отработанную футеровку и частично металлоконструкции каркаса печи. Кладку новой футеровки выполнили специалисты подрядной организации.
При разливе очищенную от примесей медь разбивают на несколько струй. В зону падения металла подаются воздушно-водяные потоки, в результате чего получаются и медные гранулы. Необычная форма гранул позволяет эффективно проводить растворение меди в растворе серной кислоты. Вес одной гранулы не превышает 10 г.
Способ грануляции меди в АО «Уралэлектромедь» уникален и защищен патентом Российской Федерации.