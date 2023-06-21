Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде

В начале июня у Чемлева были кровоизлияние в лобные и околоносовые пазухи, сломаны лицевые кости в нескольких местах, челюсть. На прошлой неделе мужчина обращался к врачу, который заявил, что операцию делать поздно, рассказал он корреспонденту TagilCity.ru. Кости начали срастаться, а чтобы все сделать, нужно заново их ломать. Специалист уточнил, что на данном этапе делать этого не станет.