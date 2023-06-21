Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:57
Мужчина до аварии проживал в Санкт-Петербурге. Там он работал ведущим, на его счету 753 мероприятия. До начала летнего сезона молодой человек отправился в отпуск.
Трагедия случилась днем 27 мая на острове Самуи в Тайланде. Чемлев ехал на мотоцикле по главной дороге со скоростью 45 км/ч. По его словам, это не первое путешествие, в котором он передвигается на байке — проблем с вождением у него не было, опасных ситуаций не возникало.
Однако в какой-то момент с прилегающей территории резко выехал пикап, водитель не оставил возможности для маневра мотоциклисту. Турист попытался затормозить, но расстояние оказалось слишком мало, из-за чего Чемлев ударился головой об капот.
Молодого человека без сознания госпитализировали, травмы оказались серьезными. Чемлев говорит, что его поразили цены на медуслуги — они якобы «безумны для туристов».
Экстренная помощь, два дня палаты, лекарств, КТ стоили 250 тысяч рублей, мы еще им должны. Надеялся на страховую, но как оказалось они при регистрации полиса умолчали, что травмы полученные в ДТП страховыми случаями не являются, — поделился ведущий.
В начале июня у Чемлева были кровоизлияние в лобные и околоносовые пазухи, сломаны лицевые кости в нескольких местах, челюсть. На прошлой неделе мужчина обращался к врачу, который заявил, что операцию делать поздно, рассказал он корреспонденту TagilCity.ru. Кости начали срастаться, а чтобы все сделать, нужно заново их ломать. Специалист уточнил, что на данном этапе делать этого не станет.
Сказал ждать от 4 до 6 недель, вновь делать КТ и принимать решение, что делать дальше, — пояснил Чемлев в беседе с редакцией TagilCity.ru.
Сейчас он не может улететь на родину из-за травм и риска осложнений. Молодой человек собирал деньги для проведения операции — ему требовалось более 1,5 млн рублей. На момент публикации материала удалось набрать 2/3 от суммы. Желающие помочь могут обратиться в редакцию.