В Екатеринбург с визитом прибыл Владимир Мединский

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Прямо к самолету Мединскому доставили вип-кортеж автомобилей. На встречу с помощником президента прибыли глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пишет Е1.
Предположительно, Мединский мог прибыть в город связи с предстоящим проведением форума городов трудовой славы. Данное мероприятие будет проходить 22 июня 2023 года в Екатеринбурге.
Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбург прилетал начальник Министерства природы Александр Козлов. Его визит был связан с массовыми пожарами в Свердловской области.