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В Екатеринбург с визитом прибыл Владимир Мединский

21 июня 2023, 15:38
Фото: 1MI
В Екатеринбург с визитом прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский.

Прямо к самолету Мединскому доставили вип-кортеж автомобилей. На встречу с помощником президента прибыли глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пишет Е1.

Предположительно, Мединский мог прибыть в город связи с предстоящим проведением форума городов трудовой славы. Данное мероприятие будет проходить 22 июня 2023 года в Екатеринбурге.

Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбург прилетал начальник Министерства природы Александр Козлов. Его визит был связан с массовыми пожарами в Свердловской области.

Глава Минприроды прилетел в Екатеринбург из-за пожаров
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#Екатеринбург#Свердловская область#Помощник#Владимир Мединский#Кортеж#Визит#Мероприятие#Общество#Елизавета Зиборова
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