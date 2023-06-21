В Екатеринбурге музыкант получил штраф после смерти школьницы на его глазах

Он рассказывал в этих сообщениях и то, что в какой-то момент его подруге стало плохо и он предложил ей лечь спать. Уснув, она стала храпеть, а потом перестала дышать. Далее он пытался ее реанимировать и вызвал скорую, но, когда она приехала, школьница уже скончалась.