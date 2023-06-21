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В Екатеринбурге музыкант получил штраф после смерти школьницы на его глазах

21 июня 2023, 12:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге уличный музыкант, при котором умерла 14-летняя девушка, отделался штрафом.

Музыкант Кирилл из Санкт-Петербурга Кирилла Б. Находясь в его компании в квартире на Уралмаше скончалась 14-летняя школьница.

После этого в отношении Кирилла составили протокол по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств без назначения специалиста». Ему назначили штраф — четыре тысячи рублей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Следствие полагает, что молодые люди находились в квартире у знакомого и пили пиво. После него девушке тало плохо и ночью она скончалась.

Издание утверждает, что после приезда полиции Кирилл записал друзьям голосовые сообщения, в которых попросил дать ему номер матери девушки.

Он рассказывал в этих сообщениях и то, что в какой-то момент его подруге стало плохо и он предложил ей лечь спать. Уснув, она стала храпеть, а потом перестала дышать. Далее он пытался ее реанимировать и вызвал скорую, но, когда она приехала, школьница уже скончалась.

Известно, что по рецепту врача школьница употребляла антидепрессанты. Источник издания отметил, что если экспертиза покажет, что девушка принимала наркотики, то на парня могут завести уже уголовное дело.

Стали известны подробности гибели школьницы после пива в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Штраф#Пиво#Антидепрессанты#Полиция#Скорая#Происшествия
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