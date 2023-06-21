В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор экс-директору «Титановой долины»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Кызласов вместе со своим сообщником Михаилом Шилимановым, который тоже осужден, через суд пытался обжаловать вынесенный ему приговор за взяточничество и вымогательство, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Кызласова осудили на 10 лет, а Шилиманова на восемь. Также они выплачивают в пользу государства штраф, размер которого составляет 13 миллионов. Суд, рассмотрев обжалование обоих осужденных, оставил приговоры без изменений.
Приговор Артемию Кызласову был вынесен в июле 2021 года. Шилиманов обвинялся в посредничестве при получении взятки.
Напомним, в 2022 году адвокаты осужденных подавали апелляцию на сокращение срока. Однако суд требование адвокатов не удовлетворил.