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В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор экс-директору «Титановой долины»

21 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI
Суд Екатеринбурга оставил без изменений приговор бывшему руководителю «Титановой долины» Артемию Кызласову.

Кызласов вместе со своим сообщником Михаилом Шилимановым, который тоже осужден, через суд пытался обжаловать вынесенный ему приговор за взяточничество и вымогательство, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кызласова осудили на 10 лет, а Шилиманова на восемь. Также они выплачивают в пользу государства штраф, размер которого составляет 13 миллионов. Суд, рассмотрев обжалование обоих осужденных, оставил приговоры без изменений.

Приговор Артемию Кызласову был вынесен в июле 2021 года. Шилиманов обвинялся в посредничестве при получении взятки.

Напомним, в 2022 году адвокаты осужденных подавали апелляцию на сокращение срока. Однако суд требование адвокатов не удовлетворил.

Суд отказался сокращать срок экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову
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