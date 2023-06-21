В Ленинградской области дети оказались заперты в квартире

Инцидент произошел в среду, 20 июня, когда отец троих детей не смог попасть внутрь квартиры из-за заблокированной двери. Поскольку дети были слишком маленькими, чтобы справиться с этой ситуацией самостоятельно и открыть дверь для отца, он решил обратиться за помощью к спасательным службам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».