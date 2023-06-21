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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Ленинградской области дети оказались заперты в квартире

21 июня 2023, 10:02
В Ленинградской области произошел инцидент, связанный с запертыми в квартире тремя маленькими детьми, о котором стало известно недавно. Отец детей оказался в ситуации, когда не смог самостоятельно войти внутрь помещения.

Для разблокировки двери он вынужден был вызвать спасательные службы. Эту информацию передает информационное агентство «Невские новости».

Инцидент произошел в среду, 20 июня, когда отец троих детей не смог попасть внутрь квартиры из-за заблокированной двери. Поскольку дети были слишком маленькими, чтобы справиться с этой ситуацией самостоятельно и открыть дверь для отца, он решил обратиться за помощью к спасательным службам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в городе Никольское, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщила региональная спасательная служба. После вскрытия входной двери сотрудники полиции убедились в безопасности детей и в том, что им не требуется медицинская помощь.

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