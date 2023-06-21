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В Нижнем Тагиле начали бесплатно лечить от гепатита С

21 июня 2023, 15:00
Фото: 1MI
Бесплатное лечение от гепатита С появилось в Нижнем Тагиле с 2023 года. Ранее пациентам приходилось ездить в Екатеринбург.

Предоставляться услуги будут по полису ОМС в инфекционной больнице. Так, если имеется соответствующий диагноз или риск заражения, то можно попасть на консультацию к врачу-инфекционисту.

По словам главного внештатного инфекциониста Свердловской области Марины Холманских, опасность гепатита С заключается в том, что на начальных стадиях у него отсутствуют симптомы. При этом вирус разрушает не только печень, но и другие органы. Хроническое заболевание способно ухудшать течение других болезней, например, сердечно-сосудистых, диабета и других. Холманских отметила, что в 15-30% случаев в течение 20 лет после заражения развивается цирроз печени. Однако, добавила специалист, заболевание полностью излечимо.

Для выявления диагноза нужно пройти полное обследование, которое включает ПЦР, а также оценку состояния печени.

Те, у кого диагноз уже подтвержден могут обратиться в специальный кабинет. Для записи на прием нужно позвонить по телефону 8(3435) 47-84-36.

Гепатит С представляет собой воспалительное заболевание печени. В группе риска не только те, кто употребляет наркотики, но и обычные люди. Последние могут контактировать с зараженной кровью при маникюре, татуаже, нанесении татуировок и даже в стоматологии, если инструмент плохо обрабатывается.

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#Ирина Кирилова#Заболевание#Гепатит#Лечение#Болезнь#Здоровье#Нижний Тагил
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