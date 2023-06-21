В Нижнем Тагиле начали бесплатно лечить от гепатита С

По словам главного внештатного инфекциониста Свердловской области Марины Холманских, опасность гепатита С заключается в том, что на начальных стадиях у него отсутствуют симптомы. При этом вирус разрушает не только печень, но и другие органы. Хроническое заболевание способно ухудшать течение других болезней, например, сердечно-сосудистых, диабета и других. Холманских отметила, что в 15-30% случаев в течение 20 лет после заражения развивается цирроз печени. Однако, добавила специалист, заболевание полностью излечимо.