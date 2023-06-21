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В университете Екатеринбурга опровергли данные о вспышке кори

21 июня 2023, 04:44
Фото: 1MI
В Уральском педагогическом университете в Екатеринбурге опровергли информацию о том, что произошла вспышка кори.

В университете якобы был издан приказ о том, что все сотрудники обязаны сделать прививку от кори, в ином случае те, кто не вакцинируется, будут отстранены от работы, рассказали в Telegram-канале «Заречный Екатеринбург».

При этом в пресс-службе УрГПУ сообщили, что сведения о вспышке кори ложные, пишет Ура.ру.

Информация, подтверждающая или опровергающая данные о вспышке кори, будет известна позднее.

Напомним, недавно в Роспотребнадзоре Свердловской области сообщили о том, что вспышка кори в регионе связана с ослабленным иммунитетом людей после прошедшей пандемии коронавируса.

Заболеваемость корью в Свердловской области связана с COVID-19
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Корь#Университет#Вспышка#Информация#Прививка#Вакцинация#Здоровье
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