В университете Екатеринбурга опровергли данные о вспышке кори

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:44
В университете якобы был издан приказ о том, что все сотрудники обязаны сделать прививку от кори, в ином случае те, кто не вакцинируется, будут отстранены от работы, рассказали в Telegram-канале «Заречный Екатеринбург».
При этом в пресс-службе УрГПУ сообщили, что сведения о вспышке кори ложные, пишет Ура.ру.
Информация, подтверждающая или опровергающая данные о вспышке кори, будет известна позднее.
Напомним, недавно в Роспотребнадзоре Свердловской области сообщили о том, что вспышка кори в регионе связана с ослабленным иммунитетом людей после прошедшей пандемии коронавируса.