Ветеринар назвал породу сфотографированного в Британии «голубя-мутанта»

По его словам, порода дутыш, которая кажется странной в наше время, раньше была знакома каждому советскому школьнику. Птица выглядит достаточно необычно, плюс на видео могло быть добавлено немного фотошопа или имели место мутации. Ветеринар отметил, что такую породу специально выводили, и она распространена даже в России. Голубь на видео обладает яркими признаками своего вида.