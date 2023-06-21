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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Ветеринар назвал породу сфотографированного в Британии «голубя-мутанта»

21 июня 2023, 16:24
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал в беседе с NEWS.ru видеоролик из Великобритании с «голубем-мутантом». Специалист считает, что птица необычного вида является представителем породы дутыш.

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания заявил, что такую породу нельзя считать редкой, она встречается также и в России. При этом Шеляков не исключает, что у голубя из видеоролика могут присутствовать мутации.

По его словам, порода дутыш, которая кажется странной в наше время, раньше была знакома каждому советскому школьнику. Птица выглядит достаточно необычно, плюс на видео могло быть добавлено немного фотошопа или имели место мутации. Ветеринар отметил, что такую породу специально выводили, и она распространена даже в России. Голубь на видео обладает яркими признаками своего вида.

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