Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую

Этот обычный для реки сплав объединил необычных людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, которые иногда не позволяют, как простым туристам, грести веслом, перепрыгивать с катамарана на берег и забираться на вершины скал. Однако эмоции от отдыха на природе при этом у них не менее яркие. А собрала людей с ОВЗ и их близких здесь на Чусовой АНО «Волшебники» из Нижнего Тагила, которая регулярно проводит бесплатные инклюзивные туры.