Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
— Мама, смотри, мороженное! — звучат жарким днем детские голоса над рекой Чусовая. И на катамаран в руки плывущих прямо с неба, или точнее с моста, опускается пакет с пломбиром. Для детей это похоже на волшебство. Приключение началось. Впереди их ждут живописные пейзажи Чусовой с пещерами и камнями-бойцами, исторические рассказы, вкусный обед, «волшебный» кемпинг и, конечно же, море впечатлений.
Этот обычный для реки сплав объединил необычных людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, которые иногда не позволяют, как простым туристам, грести веслом, перепрыгивать с катамарана на берег и забираться на вершины скал. Однако эмоции от отдыха на природе при этом у них не менее яркие. А собрала людей с ОВЗ и их близких здесь на Чусовой АНО «Волшебники» из Нижнего Тагила, которая регулярно проводит бесплатные инклюзивные туры.
География путешествий не ограничивается Чусовой. Ранее туристы с ОВЗ посещали Каменный город в Пермском крае, озера Таганай и Тургояк в Челябинской области и природный парк «Бажовские места». Но в этом году Чусовая стала знаковым местом для инструкторов «Волшебников» из-за построенного ими кемпинга на берегу реки. Сейчас он в большей мере используется для коммерческих сплавов, однако в будущем организаторы хотят полностью его обустроить для людей с ограниченными возможностями.
В следующем году мы его доработаем, сделаем полностью инклюзивным. У нас появятся дорожки, чтобы можно было на коляске проехать по подъему и по самому кемпингу. Коляски не придется затаскивать самим. Сделаем широкие ступеньки по ГОСТу, чтобы коляска полностью заезжала. В тот же туалет можно было бы сходить спокойно, без лишней помощи лечь спать, также сделаем везде поручни, — рассказал TagilCity.ru руководитель АНО «Волшебники» Антон Султанов.
Идея с организацией инклюзивных туров пришла к Антону через личную боль. Все началось с болезни его близкого человека — мамы.
Сильно переживал. Она хотела побывать в Каменном городе, то есть она часто со мной путешествовала. А вот в Каменный Город что-то все время у нас не получалось. И вот ее не стало, а в Каменный город она так и не съездила. И после этого мысль пришла сводить туда того, кто без меня там не окажется, — поделился личной историей руководитель АНО «Волшебники».
В 2021 году Антон написал пост в группе «Волшебники» в соцсетях, описав свою мысль сводить в поход группу людей с ОВЗ. Идея нашла широкий отклик у подписчиков.
Посчитали, сколько денег надо. На тот момент нам надо было собрать 20 тысяч рублей на продукты и на машины. Думал весной запулить пост со сбором, чтобы собрать деньги к августу. В итоге после публикации деньги мы собрали за три дня. И летом сделали первый инватур в Каменный город. Человек 20 нас было. Поход прошел на ура, все в восторге, и ребята с ограниченными возможностями здоровья, и инструктора. Видел, как у них глаза горели, — рассказал Антон.
В прошлом году «Волшебники» смогли организовать серию из семи инватуров на средства полученные от выигранного гранта. Всего в путешествиях приняли участие 113 человек из них 55 инвалидов и 58 сопровождающих. А в общей сложности компания провела уже более 30 инклюзивных походов. Правда пока, по словам Антона, запросы превышают возможности «Волшебников»:
У меня заявок уже больше 50, и некоторые из них от организаций. Допустим, какое-нибудь общество инвалидов заявляется. Но проектом мы можем взять группу только 20 человек, а в сезоне взять только одну-две группы.
А пока проектом «Волшебников», как рассказал Антон, активно интересуются люди из других городов, желающие перенять опыт подобной благотворительности:
Звонили мои знакомые ребята с Уфы. Спрашивают: «Как ты это сделал? Мы хотим тоже этим заниматься». Звонили люди с Калининграда, тоже мой коллега, бывший. Сейчас работает в Калининграде, у него своя турфирма. И он тоже хотел узнать, как организовать НКО, какие сложности. Мне кажется, чем больше мы будем работать, тем больше будет появляться подобных проектов. Мы будем больше узнавать людей, и я думаю, будем дружить. Знаю, в Пермском есть турфирма, которая тоже занимается инклюзивными походами и инклюзивными сплавами. Пока мы с ними не коллаборировали, но думаю, что в дальнейшем проведем что-нибудь общее.
Первый в этом году инклюзивный тур «Волшебников» прошел 15 июня и начался со старта в деревне Харенки. Но перед этим инструктор Гоша всех путешественников накормил сытной солянкой. Пройдя под мостом, откуда, кстати, и был спущен Антоном «волшебный» пакет с мороженным, катамаран с путешественниками пустился в трехчасовое плавание до кемпинга.
За это время туристы узнали от другого инструктора Яросвета о сложной работе сплавщиков на Чусовой в демидовские времена, о том, почему некоторые камни на реке называют бойцами, о исчезнувшей деревне, о проклятии пещеры Шамана и других интересных фактах и легендах, связанных с рекой.
По прибытии на кемпинг, расположенный напротив пещеры Туриста, взрослые начали готовится к обеду, а дети первую очередь осмотрели все «достопримечательности» — бассейн с надувным фламинго, гамаки, многогранный шатер и другие «фишки» стоянки. Когда эмоции и восторг улеглись, каждый нашел себе отдых по душе. Кто-то — активный с бамбинтоном в руках и лазанием в гору, а кто-то — более спокойный со стаканчиком чая у барной стойки.
И вот все потихоньку стали стягиваться в беседку, откуда доносятся мелодичные звуки. Здесь инструктор «Волшебников» Павел провел мастер-класс по игре на этнических инструментах — от гуслей, которые он изготавливает сам, до варгана. «Человек-оркестр» — назвали его взрослые, а дети с удовольствием попробовали сыграть сами. Количества разнообразных музыкальных инструментов хватило на всех.
Анна приезжает из Екатеринбурга с сыном Сашей на инватуры уже в четвертый раз. В прошлом они уже ходили в подобные походы самостоятельно, например, от секции адаптивного таэквондо, которую посещает мальчик. Но организованные путешествия у семьи проходят только с «Волшебниками».
Я здесь просто отдыхаю. У меня слов нет, чтобы выразить всю благодарность ребятам. Я полностью уверена, что мой сын в безопасности. Что его поднимут, перенесут и не бросят (Саша передвигается в инвалидной коляске — прим. ред.). Саша привозит со сплавов кучу положительных эмоций. Он всегда вспоминает, любит пересматривать фотографии c походов и спрашивает: «Мам, а когда поедем к ребятам?», — поделилась Анна с TagilCity.ru.
После обеда, приготовленного на этот раз главной «волшебницей» Женей, путешествие по реке на катамаранах продолжилось. Еще три часа и вот она конечная точка маршрута — деревня Ёква, а по дороге в Нижний Тагил все делятся впечатлениями и обещают вернуться на Чусовую снова.