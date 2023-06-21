Зафиксирован новый рост цен на газ в Евросоюзе

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
РИА «Новости» сообщает о данной ситуации.
Месторождение, расположенное в нидерландском городе Гронинген, наносило значительный ущерб окружающей среде, и в октябре было принято решение о его законсервировании. Сразу после этого объявления стоимость природного газа взлетела до 560 долларов за тысячу кубометров, пишет 360tv.ru.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что Гронингенское месторождение имело огромное значение для внутреннего потребления газа. Оно было разрабатывается с 1963 года, и теперь Нидерланды станут также зависимыми от импорта газа, как и их соседи.
«Придется увеличивать закупки газа в США, Катаре, Нигерии, Азербайджане и других странах», — отметил эксперт.