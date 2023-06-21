Зафиксирован новый рост цен на газ в Евросоюзе

Цены на природный газ в Евросоюзе недавно резко выросли, и аналитики связывают это явление не только с повышенным потреблением электричества в жаркую погоду, но и с закрытием крупнейшего газового месторождения в Европе — Гронингенского.