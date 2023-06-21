«Трудовой кодекс обязывает работодателей индексировать зарплату, однако не предписывает конкретные механизмы и периодичность. Неудивительно, что единого сценария повышения зарплат для бюджетников нет: в хорошие годы власти стараются производить ее ежегодно, и то во второй половине года, что позволяет несколько сэкономить, в плохие — делают перерыв. Например, в 2021 году индексация зарплат государственных федеральных служащих не проводилась. Кроме того, приостановка индексации зарплат чиновников применялась в 2014, 2015 и 2016 годах на фоне кризиса и нехватки денег в бюджете», — говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.