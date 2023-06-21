Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Все мы привыкли к тому, что ежегодно индексируются размеры пособий, пенсий и других социальных выплат. А вот об индексации заработной платы мы практически не слышим. Да, ежегодно повышаются МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и прожиточный минимум, но это не сильно увеличивает доходы трудящегося населения.
«Трудовой кодекс обязывает работодателей индексировать зарплату, однако не предписывает конкретные механизмы и периодичность. Неудивительно, что единого сценария повышения зарплат для бюджетников нет: в хорошие годы власти стараются производить ее ежегодно, и то во второй половине года, что позволяет несколько сэкономить, в плохие — делают перерыв. Например, в 2021 году индексация зарплат государственных федеральных служащих не проводилась. Кроме того, приостановка индексации зарплат чиновников применялась в 2014, 2015 и 2016 годах на фоне кризиса и нехватки денег в бюджете», — говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону. В текущую трехлетку — с 2023 по 2025 годы — Минфин запланировал повышение зарплат работников бюджетной сферы. На эти цели государство выделит сумму в 1 триллион рублей. По крайней мере, эту сумму ведомство заложило в бюджет на эти годы. В частности, в 2023 году повышение окладов служащих госсектора планируется в среднем на 10%, точнее на 9,9%.
В Нижнем Тагиле уже анонсировали повышение зарплат бюджетникам в этом году. По заявлению властей, оно состоится осенью.
«Зарплата у сотрудников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений повысится с 1 октября 2023 года на 5,5 процента», — говорится в распоряжении мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Напомним, что зарплаты госслужащих должны индексироваться ежегодно, согласно целевым показателям, которые установлены «майскими указами» президента. Речь идет об указах от 7 мая 2012 года. Тогда глава государства обязал регионы соблюдать нормативы по зарплатам бюджетников, ежегодно повышая их соразмерно растущему уровню среднемесячного дохода.
Повышение, как уже было отмечено, коснется бюджетников Нижнего Тагила, а именно работников социальной сферы. В их число входят педагоги (учителя в школах, преподаватели в вузах, домах детского творчества, спортивных школах), врачи и медперсонал государственных больниц (санитары, медсестры, нянечки и пр.), работники культуры (библиотекари, сотрудники музеев, филармоний, консерваторий, театров) и пр.
Также с 1 июля повышаются зарплаты у муниципальных служащих. Городская дума Нижнего Тагила утвердила надбавку в среднем на 30%, приведя оклады к единому значению, независимо от направления деятельности отделов.
«За последние годы уровень заработной платы работников органов местного самоуправления значительно отстает от роста заработной платы в среднем. И если принимать во внимание, что зарплата в Нижнем Тагиле выросла на 21,6% за период с 2021 года по первый квартал 2023-го, то за аналогичный период рост зарплаты в администрации составил всего 2%», — так объяснил повышение заместитель мэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Кроме этого тагильчане, как и другие россияне, ждут с 1 июля увеличения МРОТ. Новый показатель повлияет на рост таких выплат, как больничные, отпускные, декретные, командировочные, так как они рассчитываются исходя из зарплатного минимума. На зарплатах МРОТ, как правило, не отражается, если только человек не получает минималку, работая на полную ставку по трудовому договору (является штатным сотрудником). В этом случае при установлении нового МРОТ работодатель обязан повысить работнику заработную плату до нового уровня.
Напомним, сейчас (с 1 января 2023 года) действует федеральный МРОТ, установленный законом от 19.12.2022 г. (ст.1) и равный 16 242 рублям. Индексация июльского МРОТ еще неизвестна. А вот с 1 января 2024 года этот показатель будет повышен на 18,5 процента и составит 19 242 рубля.
Регионы устанавливают свой МРОТ с учетом внутренних коэффициентов — он превышает размеры федерального показателя. В данный момент в Нижнем Тагиле действует МРОТ в размере 18 678,30 руб.