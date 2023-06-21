Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
По его словам, изначально прогнозировалась ранняя теплая весна и холодная вторая половина лета. Однако август теперь ожидается со средней температурой +16,4 градуса. Синоптик уточнил, что это в пределах нормы. При этом аномальных значений не ожидается.
Также Пулин заявил, что в июле средняя температура составит +18,9 градуса. Он отметил, что в некоторые дни может быть до +30, но уже ближе к концу месяца, пишет ЕАН.
В марте синоптики заявляли, что лето в Свердловской области будет жаркое и засушливое. Они выражали опасения, что из-за малого количества осадков зимой природные пожары будут возникать не только в весенние, но и летние месяцы.