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Жары не будет. Метеоролог рассказал о погоде в Свердловской области на остаток лета

21 июня 2023, 15:27
Фото: 1MI
Продолжительной жары в Свердловской области, вероятно, больше не будет. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.

По его словам, изначально прогнозировалась ранняя теплая весна и холодная вторая половина лета. Однако август теперь ожидается со средней температурой +16,4 градуса. Синоптик уточнил, что это в пределах нормы. При этом аномальных значений не ожидается.

Также Пулин заявил, что в июле средняя температура составит +18,9 градуса. Он отметил, что в некоторые дни может быть до +30, но уже ближе к концу месяца, пишет ЕАН.

В марте синоптики заявляли, что лето в Свердловской области будет жаркое и засушливое. Они выражали опасения, что из-за малого количества осадков зимой природные пожары будут возникать не только в весенние, но и летние месяцы.

Об аномально холодной погоде предупредили жителей Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Погода#Жара#Лето#Прогноз#Природа#Свердловская область
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