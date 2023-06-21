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Женщина пострадала после ДТП с лосем на Пермском тракте

21 июня 2023, 15:10
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области
69-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил лося, который выбежал на дорогу. Происшествие случилось на Пермском тракте.

Водитель ехал по трассе, и в какой-то момент неожиданно на дороге оказался лось, с которым произошло столкновение.

Лось после ДТП остался жив и убежал обратно в лес. В результате столкновения пострадала пассажирка, ехавшая в автомобиле. С повреждениями разной тяжести ее отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области

Также от столкновения с животным оказалась повреждена вся передняя часть машины: лобовое стекло разбито и прогнуто внутрь салона, верх транспорта тоже разбит и смят.

Напомним, 17 июня 2023 года под Нижним Тагилом в дорожной аварии пострадало четверо человек. По словам водителя, на дорогу выбежал заяц, и он, попытавшись избежать наезда, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль оказался в кювете.

Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Инцидент#Водитель#Автомобиль#Авария#Лось#Животное#Столкновение#Происшествия#Свердловская область#Трасса
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