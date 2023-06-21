Женщина пострадала после ДТП с лосем на Пермском тракте

Напомним, 17 июня 2023 года под Нижним Тагилом в дорожной аварии пострадало четверо человек. По словам водителя, на дорогу выбежал заяц, и он, попытавшись избежать наезда, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль оказался в кювете.