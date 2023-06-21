Женщина пострадала после ДТП с лосем на Пермском тракте

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Водитель ехал по трассе, и в какой-то момент неожиданно на дороге оказался лось, с которым произошло столкновение.
Лось после ДТП остался жив и убежал обратно в лес. В результате столкновения пострадала пассажирка, ехавшая в автомобиле. С повреждениями разной тяжести ее отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Также от столкновения с животным оказалась повреждена вся передняя часть машины: лобовое стекло разбито и прогнуто внутрь салона, верх транспорта тоже разбит и смят.
Напомним, 17 июня 2023 года под Нижним Тагилом в дорожной аварии пострадало четверо человек. По словам водителя, на дорогу выбежал заяц, и он, попытавшись избежать наезда, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль оказался в кювете.