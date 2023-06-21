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Жесткая драка жителей Екатеринбурга на дороге попала на видео

21 июня 2023, 16:42
Фото: 1MI

Двое мужчин подрались на дороге в Екатеринбурге

Двое мужчин устроили драку на проезжей части в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Серафимы Дерябиной.

Драка произошла на светофоре. По словам очевидца, один из екатеринбуржцев вышел из автомобиля Mazda и, подойдя к другому мужчине, стал его бить, повалив на землю, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Вскоре драчунов принялся разнимать еще один мужчина. Потом нападавший свердловчанин стал гнаться за другим, держа при этом трубу в руке.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

По какой причине между мужчинами возник конфликт — неизвестно.

Напомним, 8 июня 2023 года в Нижнем Тагиле конфликт с последующей дракой произошел между водителем автобуса и пешеходом. Вскоре горожане потасовку прекратили и разошлись. По словам очевидцев, серьезно они друг друга не побили.

Водитель автобуса и пешеход подрались на дороге в Нижнем Тагиле
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