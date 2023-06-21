Жесткая драка жителей Екатеринбурга на дороге попала на видео

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Драка произошла на светофоре. По словам очевидца, один из екатеринбуржцев вышел из автомобиля Mazda и, подойдя к другому мужчине, стал его бить, повалив на землю, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Вскоре драчунов принялся разнимать еще один мужчина. Потом нападавший свердловчанин стал гнаться за другим, держа при этом трубу в руке.
По какой причине между мужчинами возник конфликт — неизвестно.
Напомним, 8 июня 2023 года в Нижнем Тагиле конфликт с последующей дракой произошел между водителем автобуса и пешеходом. Вскоре горожане потасовку прекратили и разошлись. По словам очевидцев, серьезно они друг друга не побили.