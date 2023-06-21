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Житель Нижнего Тагила может сесть на 2 года за кражу с железной дороги

21 июня 2023, 12:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 42-летний мужчина похищал детали с железной дороги заброшенной станции «Строитель». Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей, а максимальным наказанием по статье о «краже» может стать лишение свободы до двух лет.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался официально не трудоустроенный житель Тагила, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

В конце апреля 2023 года он собрался идти в магазин, но денег у него не было. Мужчина взял четыре пакета и пошел на территорию недействующей станции, чтобы собрать железнодорожные детали и сдать в металлолом.

Так, горожанин украл от 10 до 14 подкладок и 50-70 костылей. Тогда он выручил 1,5 тысячи рублей.Правоохранители выяснили, что таким способом «заработка» злоумышленник потом воспользовался еще дважды. В результате ему заплатили 4,5 тысячи рублей.

Дознавателями Линейного отдела МВД России на станции Нижний возбуждено уголовное дело. Тагильчанин пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#Марина Шорина#Нижний Тагил#Железная дорога#Кража#МВД#Криминал
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