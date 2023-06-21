Житель Нижнего Тагила может сесть на 2 года за кражу с железной дороги

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался официально не трудоустроенный житель Тагила, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
В конце апреля 2023 года он собрался идти в магазин, но денег у него не было. Мужчина взял четыре пакета и пошел на территорию недействующей станции, чтобы собрать железнодорожные детали и сдать в металлолом.
Так, горожанин украл от 10 до 14 подкладок и 50-70 костылей. Тогда он выручил 1,5 тысячи рублей.Правоохранители выяснили, что таким способом «заработка» злоумышленник потом воспользовался еще дважды. В результате ему заплатили 4,5 тысячи рублей.
Дознавателями Линейного отдела МВД России на станции Нижний возбуждено уголовное дело. Тагильчанин пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.