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Житель Тугулыма убил владелицу магазина во время ограбления

21 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI
Вынесен приговор жителю Тугулыма, который убил владелицу магазина во время ограбления.

35-летний Владимир решил ограбить магазин 12 сентября. В качестве объекта для нападения он выбрал продуктовый магазин в селе Ошкуково, пишет «КП-Екатеринбург».

Ему хотелось выпить алкоголь, но денег не оказалось, тогда он одел лыжную маску и отправился на ограбление. Он стал требовать у 50-летней владелицы торговой точки деньги. Она отдала ему всю выручку — 20 тысяч рублей и свою банковскую карту.

Отдав все это, она дала понять мужчине, что по голосу узнала его. Она спросила, зачем ему все это нужно. После этого он набросился на нее с ножом и нанес не мене 26 ударов. Жертва скончалась на месте.

Через несколько дней грабителя задержали в тот момент, когда он пытался перебраться в город Омск из Тюмени. В результате Владимира признали виновным в убийстве и разбое, приговорив его к 19 годам колонии особого режима со штрафом 30 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#Ограбление#Убийство#Вор#Магазин#Нож#Криминал#Свердловская область
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