Житель Тугулыма убил владелицу магазина во время ограбления

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
35-летний Владимир решил ограбить магазин 12 сентября. В качестве объекта для нападения он выбрал продуктовый магазин в селе Ошкуково, пишет «КП-Екатеринбург».
Ему хотелось выпить алкоголь, но денег не оказалось, тогда он одел лыжную маску и отправился на ограбление. Он стал требовать у 50-летней владелицы торговой точки деньги. Она отдала ему всю выручку — 20 тысяч рублей и свою банковскую карту.
Отдав все это, она дала понять мужчине, что по голосу узнала его. Она спросила, зачем ему все это нужно. После этого он набросился на нее с ножом и нанес не мене 26 ударов. Жертва скончалась на месте.
Через несколько дней грабителя задержали в тот момент, когда он пытался перебраться в город Омск из Тюмени. В результате Владимира признали виновным в убийстве и разбое, приговорив его к 19 годам колонии особого режима со штрафом 30 тысяч рублей.