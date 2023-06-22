21 июня стало самым холодным в Екатеринбурге за 143 года

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. По его словам, за более ранний срок данные отсутствуют. Он отметил, что этот день стал самым холодным днем третьей декады июня с 1886 года. В данном случае под словом день подразумеваются сутки и сравниваются данные по среднесуточным температурам.
По данным УГМС, потепление ожидается в Свердловской области уже с 22 июня. В дневное время воздух прогреется до +12…+17 градусов. 23–25 июня столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса. В ночное время температура составит +3…+9 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели погода будет умеренно теплая. Местами в регионе пройдут дожди.