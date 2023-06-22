tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Изображение материала

21 июня стало самым холодным в Екатеринбурге за 143 года

22 июня 2023, 05:50
Фото: 1MI
Самым холодным за 143 года стало 21 июня в Екатеринбурге. Температура воздуха прогрелась не более чем до +9 градусов.

Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. По его словам, за более ранний срок данные отсутствуют. Он отметил, что этот день стал самым холодным днем третьей декады июня с 1886 года. В данном случае под словом день подразумеваются сутки и сравниваются данные по среднесуточным температурам.

По данным УГМС, потепление ожидается в Свердловской области уже с 22 июня. В дневное время воздух прогреется до +12…+17 градусов. 23–25 июня столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса. В ночное время температура составит +3…+9 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели погода будет умеренно теплая. Местами в регионе пройдут дожди.

Какая будет погода на «Ночь музыки» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Погода#Холод#Прогноз#Прогноз погоды#Природа#Екатеринбург#Свердловская область
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09