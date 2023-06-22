21 июня стало самым холодным в Екатеринбурге за 143 года

Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. По его словам, за более ранний срок данные отсутствуют. Он отметил, что этот день стал самым холодным днем третьей декады июня с 1886 года. В данном случае под словом день подразумеваются сутки и сравниваются данные по среднесуточным температурам.