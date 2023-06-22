tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

Абрикосы с живыми личинками завезли в Свердловскую область. Они поступят в продажу

22 июня 2023, 05:50
Фото: Midjourney

21 тонну зараженных абрикосов из Казахстана завезли в Свердловскую область

В 21 тонне абрикосов из Казахстана, ввезенных в Свердловскую область, выявили личинку сливовой плодожорки.

О некачественной партии свежих фруктов сообщили на официальном сайте свердловского Россельхознадзора.

Тем не менее, эти абрикосы допустили к продаже в регионе. По словам специалистов, сливовая плодожорка — некарантийный вредитель. На Урале она наносит вред только сливе, находясь в стадии личинки.

Плодожорка перегрызает сосудистую систему, из-за чего нарушается поток питательных веществ, и плоды больше не растут.

Напомним, недавно в Россельхознадзоре при проверке «Российского» сыра половина из взятых проб оказалась некачественной.

Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасные томаты, лимоны и яблоки обнаружены в Свердловской областиСемь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской областиОпасные мед и молочная продукция изъяты у пассажиров в Кольцово
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Фрукты#Россельхознадзор#Проверка#Вредители#Партия#Продукты#Здоровье
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09