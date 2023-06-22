Абрикосы с живыми личинками завезли в Свердловскую область. Они поступят в продажу

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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О некачественной партии свежих фруктов сообщили на официальном сайте свердловского Россельхознадзора.
Тем не менее, эти абрикосы допустили к продаже в регионе. По словам специалистов, сливовая плодожорка — некарантийный вредитель. На Урале она наносит вред только сливе, находясь в стадии личинки.
Плодожорка перегрызает сосудистую систему, из-за чего нарушается поток питательных веществ, и плоды больше не растут.
Напомним, недавно в Россельхознадзоре при проверке «Российского» сыра половина из взятых проб оказалась некачественной.