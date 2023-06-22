Блогер из Нижнего Тагила закопал маму под деревом. Подписчики дали ему денег

Неравнодушные подписчики скинулись еще раз, чтобы рядом хотя бы поставили крест. Сам мужчина говорит, что пока получается, будто он похоронил мать незаконно. Однако делали это сотрудники похоронного бюро, с которым договаривался Дегтярев.