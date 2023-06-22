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Блогер из Нижнего Тагила закопал маму под деревом. Подписчики дали ему денег

22 июня 2023, 14:38
Фото: 1MI

Блогер из Нижнего Тагила похоронил мать под деревом

Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев похоронил свою мать под деревом. Его подписчики собрали для усопшей 80 тысяч рублей.

Мужчина работал фельдшером на птицефабрике и параллельно занимался своим каналом. Напомним, что он делился теориями о смерти туристов на перевале Дятлова. Когда удалось собрать больше 20 тысяч подписчиков, начал делать контент пожестче, пишет Telegram-канал Ural Mash.

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Там стали появляться видео с болеющей лежачей мамой стримера. Дегтярев жаловался на свою жизнь, но к медикам не обращался: мазал женщину зелёнкой, лечил димексидом и собирал деньги на похороны.

В 2021-м родственница умерла. Однако нормального погребения так не было — тело кремировали и закопали в случайном месте. На якобы эти мероприятия и потрачены 80 тысяч рублей.

За год блогер ни разу не сходил к месту погребения матери. В прямых эфирах он винил систему здравоохранения в смерти женщины.

Прикопал как собаку, на дерево табличку повесил, — возмущены зрители канала Дегтярева.

Неравнодушные подписчики скинулись еще раз, чтобы рядом хотя бы поставили крест. Сам мужчина говорит, что пока получается, будто он похоронил мать незаконно. Однако делали это сотрудники похоронного бюро, с которым договаривался Дегтярев.

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