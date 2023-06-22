Число роскошных машин уменьшилось в 34 раза в Нижнем Тагиле

За последние годы в стране транспорт подорожал как минимум на 80%, больше всего рост цен пришелся на прошлый год. Поэтому в число дорогих автомобилей вошли те, которые ранее таковыми не считались. Это Kia, Peugeot, Honda, Mazda, Nissan, Skoda, Hyundai и даже некоторые отечественные легковые авто.