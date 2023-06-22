Число роскошных машин уменьшилось в 34 раза в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
За год число таких дорогих машин уменьшилось в 34 раза, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ФНС.
Отмечается, что список автомобилей, к которым применяют повышающий коэффициент при подсчете налога, составляет Минпромторг. В прошлом году в этот перечень попали авто от 3 млн рублей. А, согласно закону, более высокая ставка по налогам применяется только к машинам от 10 млн рублей.
За последние годы в стране транспорт подорожал как минимум на 80%, больше всего рост цен пришелся на прошлый год. Поэтому в число дорогих автомобилей вошли те, которые ранее таковыми не считались. Это Kia, Peugeot, Honda, Mazda, Nissan, Skoda, Hyundai и даже некоторые отечественные легковые авто.
По результатам 2021 года в городе было 275 элитных машин. Их владельцы заплатили налогов на 5,4 млн рублей. А по результатам 2022 года в Нижнем Тагиле насчитывалось лишь восемь таких авто, владельцам которых предстоит заплатить налоги на 1 млн 116 тысяч рублей.
Это автомобили Bentley (стоит от 12 до 60 млн рублей), Ferrari (23 — 50 млн рублей), Porsche (2 — 15 млн рублей), Mercedes Benz (5 — 41 млн рублей) и Land Rover (430 тысяч — 15 млн рублей).