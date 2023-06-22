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Число роскошных машин уменьшилось в 34 раза в Нижнем Тагиле

22 июня 2023, 10:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в 34 раза упало число дорогих автомобилей. В городе зарегистрировано восемь машин дороже 10 млн рублей.

За год число таких дорогих машин уменьшилось в 34 раза, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ФНС.

Отмечается, что список автомобилей, к которым применяют повышающий коэффициент при подсчете налога, составляет Минпромторг. В прошлом году в этот перечень попали авто от 3 млн рублей. А, согласно закону, более высокая ставка по налогам применяется только к машинам от 10 млн рублей.

За последние годы в стране транспорт подорожал как минимум на 80%, больше всего рост цен пришелся на прошлый год. Поэтому в число дорогих автомобилей вошли те, которые ранее таковыми не считались. Это Kia, Peugeot, Honda, Mazda, Nissan, Skoda, Hyundai и даже некоторые отечественные легковые авто.

По результатам 2021 года в городе было 275 элитных машин. Их владельцы заплатили налогов на 5,4 млн рублей. А по результатам 2022 года в Нижнем Тагиле насчитывалось лишь восемь таких авто, владельцам которых предстоит заплатить налоги на 1 млн 116 тысяч рублей.

Это автомобили Bentley (стоит от 12 до 60 млн рублей), Ferrari (23 — 50 млн рублей), Porsche (2 — 15 млн рублей), Mercedes Benz (5 — 41 млн рублей) и Land Rover (430 тысяч — 15 млн рублей).

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Машины#Автомобили#Минпромторг#Налоги#Экономика
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