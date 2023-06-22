Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила

Право на дополнительную меру социальной поддержки будут иметь спасатели, имеющие стаж работы не менее 15 лет и достигшие возраста 40 лет. Пособие будет назначаться тагильчанам, уволенным с должностей спасателей и начальников поисково-спасательной службы.