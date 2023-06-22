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Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила

22 июня 2023, 11:22
Фото: 1MI
Ежемесячное пособие в размере 10 211 рублей будет назначаться до страховой пенсии уволенным сотрудникам поисково-спасательной «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила».

Право на дополнительную меру социальной поддержки будут иметь спасатели, имеющие стаж работы не менее 15 лет и достигшие возраста 40 лет. Пособие будет назначаться тагильчанам, уволенным с должностей спасателей и начальников поисково-спасательной службы.

Выплаты действуют до установления им страховой пенсии по старости или инвалидности. Администрация Нижнего Тагила 1 февраля будет ежегодно индексировать размер ежемесячных пособий.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Спасатели#Выплаты#Увольнение#Деньги#Постановление#Общество#Эксклюзив
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