Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Право на дополнительную меру социальной поддержки будут иметь спасатели, имеющие стаж работы не менее 15 лет и достигшие возраста 40 лет. Пособие будет назначаться тагильчанам, уволенным с должностей спасателей и начальников поисково-спасательной службы.
Выплаты действуют до установления им страховой пенсии по старости или инвалидности. Администрация Нижнего Тагила 1 февраля будет ежегодно индексировать размер ежемесячных пособий.