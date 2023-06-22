ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ

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Внеплановую проверку Росприроднадзор проводил в период с 12 сентября по 10 октября 2022 года. По ее результатам предприятию было выдано предписание устранить все нарушения в срок до 10 апреля этого года. ЕВРАЗ НТМК попытался оспорить в Арбитражном суде решение Росприроднадзора. Однако суд встал на сторону ведомства.
Из судебной документации следует, что одним из нарушений ЕВРАЗ НТМК было то, что предприятие «не проводит во период действия режима НМУ мероприятия по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов, согласно перечню источников, сформированному на основании анализа результатов расчетов рассеивания выбросов, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан Нижнего Тагила».
Все дело в том, что данные об инвентаризации источников выбросов и мероприятиях по их снижению в период НМУ за 2015 год не соответствуют действительному положению дел. Согласно приказу Министерства экологии РФ от 28 ноября 2019 года, в случае изменения технологии производства и объемов выбросов мероприятия по их сокращению в период НМУ должны пересматриваться и корректироваться. Однако ЕВРАЗ НТМК этого не сделал, в то время, как Росприроднадзор совместно со специалистами ЦЛАТИ обнаружил превышения диоксида азота и оксида углерода более, чем на 25%, еще на трех источниках. При этом в плане по снижению выбросов в период НМУ эти объекты производства отсутствуют.
В суде ЕВРАЗ НТМК заявил, что превышения вредных веществ на данных источниках были единичными и якобы не свидетельствуют о том, что максимально разовые выбросы на них изменились. Однако суд этот довод отклонил и отказал предприятию в удовлетворении требований. Судебное решение пока в силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, в мае этого года превышение выбросов в Нижнем Тагиле фиксировалось 21 день из 31-го. Большая часть этого времени приходилось на действие в городе режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Самым «пострадавшим» районом оказался Сухоложский поселок, находящийся в непосредственной близости от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.