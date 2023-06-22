ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ

Все дело в том, что данные об инвентаризации источников выбросов и мероприятиях по их снижению в период НМУ за 2015 год не соответствуют действительному положению дел. Согласно приказу Министерства экологии РФ от 28 ноября 2019 года, в случае изменения технологии производства и объемов выбросов мероприятия по их сокращению в период НМУ должны пересматриваться и корректироваться. Однако ЕВРАЗ НТМК этого не сделал, в то время, как Росприроднадзор совместно со специалистами ЦЛАТИ обнаружил превышения диоксида азота и оксида углерода более, чем на 25%, еще на трех источниках. При этом в плане по снижению выбросов в период НМУ эти объекты производства отсутствуют.