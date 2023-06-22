Городам Свердловской области выделят 800 миллионов на создание комфортной среды

Так, Каменску-Уральскому выделят 106 миллионов рублей. Асбесту, Ревде и Березовскому — по 95 миллионов рублей, Заречному 85 миллионов, Туринску и Кировграду — по 70 миллионов, а Сысерти — 90 миллионов, пишет «Новый день».