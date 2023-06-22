Городам Свердловской области выделят 800 миллионов на создание комфортной среды

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Вышеназванная сумма указана в законопроекте о корректировках областного бюджета.
Так, Каменску-Уральскому выделят 106 миллионов рублей. Асбесту, Ревде и Березовскому — по 95 миллионов рублей, Заречному 85 миллионов, Туринску и Кировграду — по 70 миллионов, а Сысерти — 90 миллионов, пишет «Новый день».
Кроме того, после корректировок предлагается доходы и расходы свердловского бюджета увеличить на 28,2 миллиарда рублей. 10 миллиардов будет отправлено на повышение зарплаты учителям, медикам, социальным работникам, а также сотрудникам иных бюджетных организаций.
При этом планируется повысить расходы финансов на медицину: реконструировать терапевтический корпус Верхнепышминской больницы, отправить деньги на поддержку областных больниц.
Напомним, в Нижнем Тагиле из городского бюджета будет выделено 25 миллионов рублей, чтобы частично освободить жителей города от оплаты коммунальных услуг.