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Городам Свердловской области выделят 800 миллионов на создание комфортной среды

22 июня 2023, 04:43
Фото: Midjourney
Десять городов в Свердловской области получат трансферты в размере 800 миллионов рублей для создания комфортной среды.

Вышеназванная сумма указана в законопроекте о корректировках областного бюджета.

Так, Каменску-Уральскому выделят 106 миллионов рублей. Асбесту, Ревде и Березовскому — по 95 миллионов рублей, Заречному 85 миллионов, Туринску и Кировграду — по 70 миллионов, а Сысерти — 90 миллионов, пишет «Новый день».

Кроме того, после корректировок предлагается доходы и расходы свердловского бюджета увеличить на 28,2 миллиарда рублей. 10 миллиардов будет отправлено на повышение зарплаты учителям, медикам, социальным работникам, а также сотрудникам иных бюджетных организаций.

При этом планируется повысить расходы финансов на медицину: реконструировать терапевтический корпус Верхнепышминской больницы, отправить деньги на поддержку областных больниц.

Напомним, в Нижнем Тагиле из городского бюджета будет выделено 25 миллионов рублей, чтобы частично освободить жителей города от оплаты коммунальных услуг.

25 млн рублей выделят в Нижнем Тагиле на частичное освобождение от коммунальной платы
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Областной бюджет#Деньги#Благоустройство#Муниципалитет#Экономика
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