Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Учительская профессия значится в списке самых востребованных. Педагогические кадры требуются по всей России, и правительство устанавливает для них различные меры поддержки. Прежде всего, это трудовые льготы, которые закреплены в ФЗ «Об образовании в РФ».
К ним относится сокращенная рабочая неделя. При норме в 40 часов в неделю педагоги пользуются правом работать от 18 до 36 часов в неделю. При этом 18 часов — полноценная ставка, за которую назначается оклад согласно штатному расписанию. В школах Свердловской области, как отметил глава регионального минобра Юрий Биктуганов, нагрузка на одного преподавателя в среднем 1,5 ставки.
Кроме того, учителя имеют право на длительный отпуск. В зависимости от должности, профессиональной категории и прочих факторов педагоги могут отдыхать от 42 до 56 дней. Подробная таблица с градацией тут. Более того, раз в 10 лет учитель может уйти в отпуск, равный 12 месяцам, при этом рабочая ставка в образовательной организации за ним будет сохранена.
Педагоги также вправе повышать квалификацию не реже чем раз в три года в рамках программы дополнительного профессионального образования (ДПО), и выходить на пенсию досрочно при наличии педагогического стажа не менее 25 лет.
Свердловская область — густонаселенный регион, поэтому жилищный вопрос для многих жителей стоит довольно остро. Какие льготы в этой сфере предлагает правительство региона для педагогов?
Педагоги Нижнего Тагила, оказавшиеся без крыши над головой, могут вне очереди получить жилье социального найма. Это право закреплено за ними в законе «Об образовании в РФ». Для этого нужно встать на учет в местном муниципалитете, а также подтвердить в Социальном фонде России статус малоимущего гражданина. Учитывая нуждаемость заявителя, вылата за жилье соцнайма взимается чисто символическая, в основном она состоит из оплаты коммунальных услуг. Впоследствии такое жилье можно приватизировать.
Сотрудники бюджетных образовательных организаций, не имеющие жилья как в собственности, так и в найме, могут претендовать на служебную квартиру (или общежитие) от муниципальных властей, расположенную в ведомственном жилом фонде. Для этого необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в администрацию Нижнего Тагила. Решение о предоставлении служебного жилья принимает специальная комиссия по жилищным вопросам при главе города.
Российские регионы, исходя из своих возможностей и кадровых нужд, могут инициировать и реализовывать программы для решения жилищного вопроса востребованных кадров: педагогов, врачей и пр. К примеру, это могут быть льготные ипотечные программы.
В Свердловской области с 2013 года действовала программа содействия молодым учителям в вопросе покупки жилья. В частности, 258 специалистам были выданы сертификаты на выплату части ипотечного кредита в размере 20%. На реализацию этого проекта из областного бюджета было выделено более 43 миллионов рублей, из федерального — 48 миллионов. Будет ли в регионе возобновлена данная инициатива, пока неизвестно.
Но в 2023 году прозвучала обнадеживающая новость. В Год педагога и наставника президент Владимир Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам организаций среднего образования».
Пока же педагоги Свердловской области могут взять общедоступную ипотеку с господдержкой: «Семейную», «Сельскую» и пр.
Как и в других регионах, в Свердловской области действует порядок, по которому педагоги, живущие и работающие в сельской местности, имеют льготы в размере 100%-ной компенсации за услуги газоснабжения, отопления, электричества.
В Свердловской области поощряют молодых педагогов, которые устраиваются работать в муниципальные учреждения образования.
«После окончания вузов мы педагогов всех поддерживаем подъемными выплатами», — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В 2022 году он заявил, что действующие выплаты подъемных для педагогов сельских и городских школ будут уравнены. Напомним: первые получают 50 тысяч рублей, а вторые — 35 тысяч. Теперь же планируется платить всем молодым педагогам по 50 тысяч единовременно.
«Будем уравнивать ситуацию — и городским, и тем, кто едет в малые города. Думаю, что справедливо будет уравнять эти выплаты», — отметил глава региона.
Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России Татьяна Трошкина:
«Ежегодно около 800 человек получают подъемные средства. Поэтому мы поддерживаем, чтобы при обязательном существенном увеличении размера самой выплаты село и город уравнять, со стороны профсоюза мы предлагаем увеличить выплату до 150 — 200 тыс. рублей. Эта мера поддержки направлена на закрепление специалистов в школах».
В регионе существенная поддержка оказывается педагогам на селе. Так, с 2018 года в Свердловской области работает программа по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. В числе адресатов льготы есть и для работников образовательной сферы, обязующихся отработать в сельских школах не менее пяти лет. В общей сложности уже более 200 педагогов получили субсидию на строительство жилья. В 2023 году еще 18 педагогов стали обладателями адресной помощи. В Год педагога и наставника из бюджета выделено 50 млн на эти выплаты.
Не менее популярна и другая сельская программа — «Земский учитель». Регион с 2020 года участвует в федеральной программе, и за это время на село переехали уже десятки педагогов, получив выплату в 1 миллион рублей.
«По поручению Евгения Куйвашева в 2023 году на эти цели направлено более 10 миллионов рублей из областного бюджета. Выплаты получат 34 педагога, которые будут работать в более чем 30 школах, выбранных по своему желанию», — прокомментировали в информационном департаменте социальной политики региона.
За сельскими учителями, которые вышли на пенсию, сохраняется право на льготу: 100-процентную компенсацию коммунальных услуг, если они отработали на данной территории не менее 10 лет.
В остальном педагоги из Нижнего Тагила, вышедшие на заслуженный отдых, пользуются всеми мерами поддержки, положенными пенсионерам в Свердловской области: налоговые, транспортные, коммунальные льготы, медобслуживание и пр.
Как уже отмечено выше, полная ставка педагога в России составляет 18 часов в неделю. Но, помимо зарплаты, учителя и преподаватели имеют ряд доплат. Так, им положены дополнительные выплаты за классное руководство, за подготовку школьников к ЕГЭ, проведение ГИА, подготовку абитуриентов, дополнительную работу со школьниками (студентами), работу в опасных условиях, за звание и категорию и многое другое. Полный перечень выплат можно изучить тут. Доплата производится по приказу директора образовательного учреждения.