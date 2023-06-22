В регионе существенная поддержка оказывается педагогам на селе. Так, с 2018 года в Свердловской области работает программа по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. В числе адресатов льготы есть и для работников образовательной сферы, обязующихся отработать в сельских школах не менее пяти лет. В общей сложности уже более 200 педагогов получили субсидию на строительство жилья. В 2023 году еще 18 педагогов стали обладателями адресной помощи. В Год педагога и наставника из бюджета выделено 50 млн на эти выплаты.