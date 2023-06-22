Кровь из ушей пошла у пассажирки самолета из Екатеринбурга в Москву

Пострадавшую зовут Марина. Она почувствовала резкую боль в ушах, после чего из одного из них у нее потекла кровь. Она обратилась за помощью к бортпроводнику, но чем-либо помочь у нее не получалось, тогда Маргарина и вызвалась на подмогу.