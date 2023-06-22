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Кровь из ушей пошла у пассажирки самолета из Екатеринбурга в Москву

22 июня 2023, 13:01
Фото: 1MI
Во время полета стало плохо пассажирке, летевшей из Екатеринбурга в Москву. Инцидент произошел на борту «Уральских авиалиний».

Самолет летел в столицу 21 июня. Первую помощь пассажирке пришлось оказывать стюардессам и пассажирке, которая в прошлом работала в сфере медицины, пишет Е1.

Пассажирка Маргарита раньше была связана с деятельностью скорой помощи, поэтому она, не раздумывая, откликнулась на просьбу о помощи на борту.

Пострадавшую зовут Марина. Она почувствовала резкую боль в ушах, после чего из одного из них у нее потекла кровь. Она обратилась за помощью к бортпроводнику, но чем-либо помочь у нее не получалось, тогда Маргарина и вызвалась на подмогу.

Далее, по словам бывшего медика, для остановки крови она попросила вату и перекись. В этот момент пассажирка Марина продолжала паниковать, от чего ее состояние ухудшалось. У нее был повышенный пульс, и она задыхалась.

Маргарита попросила принести сладкий чай и успокоительные, а также стала измерять давление. Также стюардессы принесли кислород. После этого девушки проследовали в салон бизнес-класса.

Там Маргарита следила за состоянием Марины весь рейс. При посадке в Домодедово у Марины опять пошла кровь из уха. По прибытию девушку передали врачам скорой помощи.

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#Екатеринбург#Самолет#Пассажирка#Скорая помощь#Первая помощь#Происшествия#Елена Озерова
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