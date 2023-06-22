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На многодетную мать из Перми оформили кредиты в МКК без ее согласия

22 июня 2023, 11:14
Журналистка Properm.ru Татьяна Зырянова, многодетная мать, проживающая в Перми, стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя кредиты.

Этот случай побудил ее обратиться в Центробанк для привлечения внимания к деятельности московские микрокредитных организаций (МКК) под названием «Макро» и «Веритас».

В начале июня 2023 года Татьяна Зырянова начала получать звонки от коллекторов компании «Эверест», которые сообщили ей, что на ее имя был оформлен кредит в МКК «Макро» с задолженностью в 26 тысяч рублей. Удивительным было то, что кредит был взят без ее ведома. Женщина обратилась в МКК «Макро» для разъяснений и узнала, что оформление кредита у них происходит онлайн без посещения офиса или подписи документов. Мошенники предоставили скан чужого паспорта и подтвердили сделку посредством получения СМС-сообщения. Менеджер МКК «Макро» подтвердил, что такая схема для них приравнивается к электронной подписи и они одобряют кредиты, пишет Properm.ru

Татьяна Зырянова подчеркнула, что в МКК не проверяют личность заемщиков, не требуют оригиналы документов, подписи и даже авторизацию через «Госуслуги». Она уточнила, что ни ее аккаунт в «Госуслугах» не был взломан, ни ее паспорт не был украден, тем не менее ее паспортные данные были использованы мошенниками.

Как удалось выяснить журналистам, МКК «Макро» и «Веритас» оказались связаны друг с другом одним и тем же учредителем и бенефициаром — Антоном Дмитриевым. Обе организации зарегистрированы по одному адресу и связаны с компанией «Финан». Татьяна запросила выписку о своих кредитах в бюро кредитных историй и обнаружила, что на нее был оформлен такой же кредит в МКК «Веритас».

В отделе полиции Татьяна Зырянова подала заявление, но полицейский-дознаватель сообщил ей, что такие случаи уже стали рутиной, и рекомендовал ей проверять свою кредитную историю каждые полгода. Женщина также подала жалобу в Центробанк РФ и потребовала аннулирования кредитов и удаления недостоверной информации из бюро кредитных историй. Центробанк пообещал провести проверку, если МКК сами не урегулируют ситуацию.

Татьяна Зырянова также выразила мнение, что МКК «Макро» и «Веритас» должны быть включены в черный список Центробанка, так как они нарушают закон, не выполняя проведение должной идентификации заемщиков, на этом и основываются мошеннические схемы.

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