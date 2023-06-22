На многодетную мать из Перми оформили кредиты в МКК без ее согласия

В начале июня 2023 года Татьяна Зырянова начала получать звонки от коллекторов компании «Эверест», которые сообщили ей, что на ее имя был оформлен кредит в МКК «Макро» с задолженностью в 26 тысяч рублей. Удивительным было то, что кредит был взят без ее ведома. Женщина обратилась в МКК «Макро» для разъяснений и узнала, что оформление кредита у них происходит онлайн без посещения офиса или подписи документов. Мошенники предоставили скан чужого паспорта и подтвердили сделку посредством получения СМС-сообщения. Менеджер МКК «Макро» подтвердил, что такая схема для них приравнивается к электронной подписи и они одобряют кредиты, пишет Properm.ru