На рынке Екатеринбурга вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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О ЧП стало известно после 6 часов утра 22 июня. Предварительно, огонь распространился от ларька с шаурмой — в результате горели торговые павильоны и материалы на территории строительного рынка.
Пострадавших при пожаре нет, в 06:47 его локализовали. Спустя час после первого сообщения открытое горение ликвидировали, сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Причину произошедшего установят пожарные дознаватели. Среди версий свидетелей — короткое замыкание в проводке.
Ночью в апреле в Нижнем Тагиле горел рынок Алтайский. Охрана сработала оперативно, что помогло избежать большого ущерба и распространения огня за пределы помещения. Возгорание пошло от проводов кассового аппарата.