tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Изображение материала

На рынке Екатеринбурга вспыхнул пожар

22 июня 2023, 05:05
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Амундсена загорелся рынок Академический. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

О ЧП стало известно после 6 часов утра 22 июня. Предварительно, огонь распространился от ларька с шаурмой — в результате горели торговые павильоны и материалы на территории строительного рынка.

Пострадавших при пожаре нет, в 06:47 его локализовали. Спустя час после первого сообщения открытое горение ликвидировали, сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Причину произошедшего установят пожарные дознаватели. Среди версий свидетелей — короткое замыкание в проводке.

Ночью в апреле в Нижнем Тагиле горел рынок Алтайский. Охрана сработала оперативно, что помогло избежать большого ущерба и распространения огня за пределы помещения. Возгорание пошло от проводов кассового аппарата.

Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Друзья рассказали подробности гибели девушки на реке под РевдойПожар у вокзала в Уфе: что произошлоПожар вспыхнул в цехе Каменск-Уральского металлургического завода
#Екатеринбург#Свердловская область#Марина Шорина#Пожар#Инцидент#МЧС#Рынок#Шаурма#Короткое замыкание#Происшествия
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09