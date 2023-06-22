tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Изображение материала

На время проведения «Ночи музыки» в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

22 июня 2023, 16:34
Фото: 1MI
На время проведения фестиваля Ural Music Night и Дня молодежи в Екатеринбурге будет ограничена продажа алкогольных напитков. Фестиваль пройдет 23 июня 2023 года, а День молодежи 24 июня 2023 года.

Решение об ограничении реализации алкоголя во время проведения мероприятия приняли в администрации Екатеринбурга.

Так, согласно решению, алкоголем нельзя торговать в местах проведения фестиваля, а также на прилегающих к ним территориях города. Запрет будет действовать на центральных улицах с 16 часов дня до 23 часов вечера.

24 июня запрет на продажу будет в одном секторе, однако продлится с 10 часов утра до 23 часов вечера.

Напомним, в Екатеринбурге была перенесена главная площадка «Ночи музыки» с Театра драмы на площадь Кирова.

Главная площадка Ural Music Night перенесена в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Продажу алкоголя запретят в ЕкатеринбургеМэр Екатеринбурга станет хедлайнером на фестивале «Ночь музыки»Мероприятия ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле организует фирма бизнесмена Зайцева
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Запрет#Алкоголь#Продажа#Фестиваль#Праздник#Мероприятие#Свободное время
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09