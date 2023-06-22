На время проведения «Ночи музыки» в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Решение об ограничении реализации алкоголя во время проведения мероприятия приняли в администрации Екатеринбурга.
Так, согласно решению, алкоголем нельзя торговать в местах проведения фестиваля, а также на прилегающих к ним территориях города. Запрет будет действовать на центральных улицах с 16 часов дня до 23 часов вечера.
24 июня запрет на продажу будет в одном секторе, однако продлится с 10 часов утра до 23 часов вечера.
Напомним, в Екатеринбурге была перенесена главная площадка «Ночи музыки» с Театра драмы на площадь Кирова.