Неопознанные обломки обнаружены при поиске пропавшего батискафа в океане

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
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Обломки были обнаружены с помощью беспилотного подводного аппарата, и в настоящее время эксперты анализируют полученную информацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Батискаф «Титан» исчез 18 июня, вскоре после начала своего погружения для исследования затонувшего «Титаника». В момент исчезновения в батискафе находились пять человек, включая миллиардера Хамиша Хардинга, глубоководного исследователя Поля-Анри Наржеоле и учредителя компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша. По информации береговой охраны, запас кислорода в батискафе должен был исчерпаться в 14:08 по московскому времени, однако поисковые операции продолжаются. Представители ведомства планируют провести конференцию вечером 22 июня.
Согласно одной из версий, предложенных правительством США, батискаф мог столкнуться с рифом и отклониться от запланированного маршрута. Береговая охрана также сообщала о слышимых стуках из воды, однако источник звука пока не был обнаружен.