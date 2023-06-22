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Неопознанные обломки обнаружены при поиске пропавшего батискафа в океане

22 июня 2023, 17:50
В ходе поисков пропавшего батискафа «Титан» в водах Атлантического океана, береговая охрана Соединенных Штатов Америки обнаружила неопознанные обломки. Об этом сообщили представители ведомства в четверг, 22 июня.

Обломки были обнаружены с помощью беспилотного подводного аппарата, и в настоящее время эксперты анализируют полученную информацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Батискаф «Титан» исчез 18 июня, вскоре после начала своего погружения для исследования затонувшего «Титаника». В момент исчезновения в батискафе находились пять человек, включая миллиардера Хамиша Хардинга, глубоководного исследователя Поля-Анри Наржеоле и учредителя компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша. По информации береговой охраны, запас кислорода в батискафе должен был исчерпаться в 14:08 по московскому времени, однако поисковые операции продолжаются. Представители ведомства планируют провести конференцию вечером 22 июня.

Согласно одной из версий, предложенных правительством США, батискаф мог столкнуться с рифом и отклониться от запланированного маршрута. Береговая охрана также сообщала о слышимых стуках из воды, однако источник звука пока не был обнаружен.

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