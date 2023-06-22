Неопознанные обломки обнаружены при поиске пропавшего батискафа в океане

Батискаф «Титан» исчез 18 июня, вскоре после начала своего погружения для исследования затонувшего «Титаника». В момент исчезновения в батискафе находились пять человек, включая миллиардера Хамиша Хардинга, глубоководного исследователя Поля-Анри Наржеоле и учредителя компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша. По информации береговой охраны, запас кислорода в батискафе должен был исчерпаться в 14:08 по московскому времени, однако поисковые операции продолжаются. Представители ведомства планируют провести конференцию вечером 22 июня.