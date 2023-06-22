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Парад украшенных цветками колясок состоялся в Екатеринбурге

22 июня 2023, 11:09
Фото: Страница во "ВКонтакте" Евгения Нетунаева
В Екатеринбурге прошел праздник Белого цветка. А в его рамках состоялся конкурс детских колясок, украшенных белыми цветами.

Мероприятия прошли у Храма-на-Крови 18 июня. Об этом рассказал автор-исполнитель, поэт, автор песен и стихов Евгений Нетунаев.

Такое действо было в рамках Праздника Белого цветка впервые и прошло на «Ура!». Сам наблюдал происходящее воочию. Ну, милота, да и только, — отметил Евгений Нетунаев.

Также он призвал Нижний Тагил тоже подхватить подобную инициативу.

Судя по кадрам с мест событий, мероприятие посетили десятки екатеринбуржцев с маленькими детьми. На видео можно наблюдать как грудных малышей, так и более взрослых детей.

Родители ребят украсили коляски цветами, вырезанными из бумаги. Использовали гости такое украшение и для собственного тела, надев шляпки и т. д. Также для создания украшений горожане использовали воздушные шары.

В рамках праздника состоялись выступления. С напутствиями для свердловчан вышли священнослужители.

Победители, создавшие лучшие украшения для колясок, получили призы — дипломы, мягкие игрушки и книги уральской детской писательницы. Первое место заняла семья Антоновых, создавшая внутри коляски «Ангелочка на облачке».

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#Елена Озерова#Праздник#Украшения#Храм#Екатеринбург#Эксклюзив#Свободное время
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