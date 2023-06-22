Парад украшенных цветками колясок состоялся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Мероприятия прошли у Храма-на-Крови 18 июня. Об этом рассказал автор-исполнитель, поэт, автор песен и стихов Евгений Нетунаев.
Такое действо было в рамках Праздника Белого цветка впервые и прошло на «Ура!». Сам наблюдал происходящее воочию. Ну, милота, да и только, — отметил Евгений Нетунаев.
Также он призвал Нижний Тагил тоже подхватить подобную инициативу.
Судя по кадрам с мест событий, мероприятие посетили десятки екатеринбуржцев с маленькими детьми. На видео можно наблюдать как грудных малышей, так и более взрослых детей.
Родители ребят украсили коляски цветами, вырезанными из бумаги. Использовали гости такое украшение и для собственного тела, надев шляпки и т. д. Также для создания украшений горожане использовали воздушные шары.
В рамках праздника состоялись выступления. С напутствиями для свердловчан вышли священнослужители.
Победители, создавшие лучшие украшения для колясок, получили призы — дипломы, мягкие игрушки и книги уральской детской писательницы. Первое место заняла семья Антоновых, создавшая внутри коляски «Ангелочка на облачке».