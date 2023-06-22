Поддельную колбасу продавали в Свердловской области

Испытательная лаборатория выявила, что в колбасах «Докторская», «Сервелат с говядиной» и сосисках «Молочные» присутствует ДНК курицы. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края, передает пресс-служба ведомства.