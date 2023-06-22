Поддельную колбасу продавали в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Испытательная лаборатория выявила, что в колбасах «Докторская», «Сервелат с говядиной» и сосисках «Молочные» присутствует ДНК курицы. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края, передает пресс-служба ведомства.
Специалисты известили заказчика исследований о выявленных нарушениях. Будут приняты меры, чтобы продукция не попала в магазины.
В мае птицефабрика «Курико» приостановила работу и выпуск продукции. Такое решение приняли из-за пожара, огонь затронул цех готовой продукции.