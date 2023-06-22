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Поддельную колбасу продавали в Свердловской области

22 июня 2023, 06:21
Фото: 1MI
В колбасных изделиях крупного пермского предприятия обнаружили ДНК курицы. Специалисты Россельхознадзора установили, что в составе нет курятины.

Испытательная лаборатория выявила, что в колбасах «Докторская», «Сервелат с говядиной» и сосисках «Молочные» присутствует ДНК курицы. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края, передает пресс-служба ведомства.

Специалисты известили заказчика исследований о выявленных нарушениях. Будут приняты меры, чтобы продукция не попала в магазины.

В мае птицефабрика «Курико» приостановила работу и выпуск продукции. Такое решение приняли из-за пожара, огонь затронул цех готовой продукции.

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#Марина Шорина#Свердловская область#Колбаса#Магазин#Пермский край#Курица#Россельхознадзор#Общество
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