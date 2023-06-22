«Пропала после ссоры с сожителем»: 23-летнюю жительницу Тагила ищут третьи сутки

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В полицию для поисков обратилась мать девушки. Заявление она написала 20 июня. Пропавшую зовут Виктория Игоревна Ложкина, она живет в доме по улице Зари, 26.
По словам мамы пропавшей, сожитель ее дочери сказал ей еще 18 июня, что они поссорились после того, как вместе выпили. Тогда же сгоряча он ушел из дома, а когда вернулся, Виктории там уже не было. Она так и не вернулась, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что с собой у Виктории есть мобильный телефон, но он не доступен. В медучреждения она не поступала. Правоохранители знают, что Виктория и ранее уходила из дома на несколько дней.
На момент пропажи на Виктории была надета черная блузка, темная кофта с Симпсонами, темная юбка, черные кроссовки. Особые приметы пропавшей — пирсинг в носу. Всех тех, кто видел Викторию, просят позвонить по телефону 8(3435)97-68-02.