«Пропала после ссоры с сожителем»: 23-летнюю жительницу Тагила ищут третьи сутки

По словам мамы пропавшей, сожитель ее дочери сказал ей еще 18 июня, что они поссорились после того, как вместе выпили. Тогда же сгоряча он ушел из дома, а когда вернулся, Виктории там уже не было. Она так и не вернулась, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».