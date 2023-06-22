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«Пропала после ссоры с сожителем»: 23-летнюю жительницу Тагила ищут третьи сутки

22 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI

23-летнюю жительницу Вагонки третьи сутки разыскивают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пропала 23-летняя девушка. Она живет в Дзержинском районе. Ее ищут с 20 июня после того, как она ушла из дома, поссорившись с молодым человеком.

В полицию для поисков обратилась мать девушки. Заявление она написала 20 июня. Пропавшую зовут Виктория Игоревна Ложкина, она живет в доме по улице Зари, 26.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

По словам мамы пропавшей, сожитель ее дочери сказал ей еще 18 июня, что они поссорились после того, как вместе выпили. Тогда же сгоряча он ушел из дома, а когда вернулся, Виктории там уже не было. Она так и не вернулась, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что с собой у Виктории есть мобильный телефон, но он не доступен. В медучреждения она не поступала. Правоохранители знают, что Виктория и ранее уходила из дома на несколько дней.

На момент пропажи на Виктории была надета черная блузка, темная кофта с Симпсонами, темная юбка, черные кроссовки. Особые приметы пропавшей — пирсинг в носу. Всех тех, кто видел Викторию, просят позвонить по телефону 8(3435)97-68-02.

#Елена Озерова#Поиск#Пропал человек#Ссора#Пьяные посиделки#Полиция#Происшествия#Нижний Тагил
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