Пять человек травмировались в ДТП с двумя автобусами и двумя авто в Екатеринбурге

Они врезались, а далее произошло столкновение с еще двумя авто — Honda и Hyundai. В результате пять человек травмировались, из них четверо оказались в больнице.



Движение транспорта на улице Технической сейчас затруднено. На месте работают инспекторы ГАИ. Проводится проверка.