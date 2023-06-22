Пять человек травмировались в ДТП с двумя автобусами и двумя авто в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности УГИБДД России по Свердловской области Александр Порубенко, произошло это на улице Технической около дома №70.
Предварительно известно, что водитель автобуса №83 — 59-летний мужчина — не уступил дорогу автобусу №14, за рулем которого находился 34-летний водитель.
Они врезались, а далее произошло столкновение с еще двумя авто — Honda и Hyundai. В результате пять человек травмировались, из них четверо оказались в больнице.
Движение транспорта на улице Технической сейчас затруднено. На месте работают инспекторы ГАИ. Проводится проверка.