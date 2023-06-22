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Пять человек травмировались в ДТП с двумя автобусами и двумя авто в Екатеринбурге

22 июня 2023, 09:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла авария между двумя автобусами и двумя автомобилями. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности УГИБДД России по Свердловской области Александр Порубенко, произошло это на улице Технической около дома №70.

Предварительно известно, что водитель автобуса №83 — 59-летний мужчина — не уступил дорогу автобусу №14, за рулем которого находился 34-летний водитель.

Они врезались, а далее произошло столкновение с еще двумя авто — Honda и Hyundai. В результате пять человек травмировались, из них четверо оказались в больнице.

Движение транспорта на улице Технической сейчас затруднено. На месте работают инспекторы ГАИ. Проводится проверка.

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#Елена Озерова#ДТП#Екатеринбург#Авария#Автобусы#Машины#Травма#Дорога#Происшествия
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