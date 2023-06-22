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Разъяренный из-за развода мужчина разбил ломом машины в Свердловской области

22 июня 2023, 11:10
Фото: 1MI
Мужчина на почве личной неприязни из-за развода начал крушить автомобили в поселке Рефтинский Свердловской области. Он сел за руль Chevrolet и протаранил Nexia.

После столкновения мужчина вышел и начал ломом бить по автомобилям, сообщил портал E1. Ударял он по стеклам и капоту.

Увидев происходящее, за руль Chevrolet села женщина и, не обращая внимания на супруга, отъехала подальше. Мужчина продолжал преследовать машину, пытался поговорить с экс-возлюбленной, но в итоге он ушел обратно.

Конфликт попал на камеры наблюдения. Оба автомобиля, как оказалось, принадлежат супругу. Заявлений в полицию по данному поводу никто не подавал. При это проверка все же проводится, опрашиваются очевидцы.

Отсутствие обращений к правоохранителям по данному конфликту объясняется тем, что разборка происходила между супругами. Они прожили 5 лет и пытаются дойти до развода.

Ранее в Нижнем Тагиле неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей на стоянке у дома №2 по улице Смелянского. По неподтвержденной информации, подростки камнями повредили чужое имущество, но попали на камеры видеонаблюдения.

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#Марина Шорина#Инцидент#Семья#Развод#Автомобиль#Общество#МВД#Свердловская область
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