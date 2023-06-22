Разъяренный из-за развода мужчина разбил ломом машины в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
После столкновения мужчина вышел и начал ломом бить по автомобилям, сообщил портал E1. Ударял он по стеклам и капоту.
Увидев происходящее, за руль Chevrolet села женщина и, не обращая внимания на супруга, отъехала подальше. Мужчина продолжал преследовать машину, пытался поговорить с экс-возлюбленной, но в итоге он ушел обратно.
Конфликт попал на камеры наблюдения. Оба автомобиля, как оказалось, принадлежат супругу. Заявлений в полицию по данному поводу никто не подавал. При это проверка все же проводится, опрашиваются очевидцы.
Отсутствие обращений к правоохранителям по данному конфликту объясняется тем, что разборка происходила между супругами. Они прожили 5 лет и пытаются дойти до развода.
Ранее в Нижнем Тагиле неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей на стоянке у дома №2 по улице Смелянского. По неподтвержденной информации, подростки камнями повредили чужое имущество, но попали на камеры видеонаблюдения.