Разыскиваются жертвы задержанного педофила в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В полицию обратились родители пострадавшей девочки. Вскоре после этого полицейские задержали подозреваемого. Позже его передали сотрудникам Следственного комитета, пишет Е1.
В ведомстве считают, что совершенное задержанным преступление может быть не единственным. Екатеринбуржец сейчас находится под стражей, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Напомним, 15 июня 2023 года в Краснотурьинске пьяный местный житель напал на восьмилетнюю девочку в подъезде и изнасиловал ее. Вскоре обвиняемого задержали и заключили под стражу.