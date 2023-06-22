tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Изображение материала

Разыскиваются жертвы задержанного педофила в Екатеринбурге

22 июня 2023, 14:52
Фото: 1MI
Сотрудники СК в Екатеринбурге ищут жертв педофила, который был задержан за насилие над ребенком.

В полицию обратились родители пострадавшей девочки. Вскоре после этого полицейские задержали подозреваемого. Позже его передали сотрудникам Следственного комитета, пишет Е1.

В ведомстве считают, что совершенное задержанным преступление может быть не единственным. Екатеринбуржец сейчас находится под стражей, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, 15 июня 2023 года в Краснотурьинске пьяный местный житель напал на восьмилетнюю девочку в подъезде и изнасиловал ее. Вскоре обвиняемого задержали и заключили под стражу.

Пьяный свердловчанин изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснотурьинске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле мать запирала своих детей одних на ночь и уходила гулять по барамСлесарь мастурбировал перед детьми в детском саду и в ТЦ в АсбестеПедофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Полиция#Ребенок#Педофил#Задержанный#Жертвы#Нападение#Криминал
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09