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Роспотребнадзор опроверг смерть ребенка от тархуна в Краснотурьинске

22 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
В региональном Роспотребнадзоре развеяли миф об умершем от тархуна ребенке из Краснотурьинска. Специалисты обратили внимание на то, что данный фейк старый.

Ранее в мессенджерах родительских чатов Краснотурьинска стала распространяться фейковая информация о том, якобы некий ребенок выпил тархун и отравился, а после скончался. Некоторые родители поверили в это.

В Роспотребнадзоре сказали, что этот фейк был придуман еще в 2019 году и тогда же начал распространяться. О нем неоднократно упоминалось в Telegram-канале «Война с фейками».

Специалисты призвали граждан не пересылать друг другу информацию из непроверенных источников и не способствовать распространению фейков.

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#Елена Озерова#Фейк#Тархун#Ребенок#Краснотурьинск#Происшествия#Свердловская область
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