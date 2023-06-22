Роспотребнадзор опроверг смерть ребенка от тархуна в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Ранее в мессенджерах родительских чатов Краснотурьинска стала распространяться фейковая информация о том, якобы некий ребенок выпил тархун и отравился, а после скончался. Некоторые родители поверили в это.
В Роспотребнадзоре сказали, что этот фейк был придуман еще в 2019 году и тогда же начал распространяться. О нем неоднократно упоминалось в Telegram-канале «Война с фейками».
Специалисты призвали граждан не пересылать друг другу информацию из непроверенных источников и не способствовать распространению фейков.