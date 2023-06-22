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Самую высокую в России стелу «Город трудовой доблести» открыли в Екатеринбурге

22 июня 2023, 07:54
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Екатеринбурге 22 июня прошло торжественное мероприятие в честь открытия стелы «Город трудовой доблести». Она расположилась на пересечение улиц Николая Никонова и Царской. Ее высота составляет 42 метра. Она самая высокая в России.

На мероприятии присутствовал помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Самым первым выступил Владимир Мединский. Он зачитал послание президента РФ Владимира Путина.

В памяти народа навсегда останется подвиг тех, кто мужественно сражался на фронте, кто держал бессменную вахту на заводах, в шахтах, госпиталях, приближая долгожданную победу. В знак безмерной благодарности труженикам тыла в 2020 году в Год памяти и славы было учреждение почетное звание «Город трудовой доблести». Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто удостоился этой высокой награды, — говорится в послании Владимира Путина.

Он выразил уверенность, что нынешнее событие займет особое место в мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга, празднование которого скоро ожидает всю Свердловскую область и всю Россию.

Фото: tagilcity.ru

Следом за Мединским выступила Людмила Бабушкина. Она поздравила жителей Свердловской области и Екатеринбурга с памятным днем.

Город заслужил это звание своим ратным и трудовым подвигом. Первые дни 1941 года весь наш народ города Екатеринбурга встал вместе со своим отечеством и ценой своих жизней защитил отечество и врагу родине не отдал, — сказала Людмила Бабушкина.

Она отметила, что стела — это дань памяти тем, кто сделал все возможное для победы страны.

Эта стела будет напоминанием тому, что не надо приходить с мечом. От меча и погибните, — добавила Бабушкина.

Также на мероприятии выступил главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский. Он выступил с поручением от полпреда в УрФО Владимира Якушева. В частности, огласил его приветствие.

Сегодня, когда Россия вновь противостоит нацизму, мы воздаем должное подвигам и славе уральцев, открывая стелу «Город трудовой доблести». Особый вклад Екатеринбурга отображается в самой стеле, которая является крупнейшей в стране, достигая в высоту 42 метра. Этот памятник — символ легендарной стойкости, мужества и трудолюбия жителей Свердловской области, знак патриотизма и героического наследия для будущих поколений, — заявил Владимир Якушев.

Следующим с речью выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он вспомнил о разговоре с ветераном Евгением Пугачевским, жителем Екатеринбурга. Он рассказал, что будучи маленьким ребенком работал у станка на заводе. По словам ветерана, он работал всю жизнь, но таких нагрузок, как в период войны не испытывал никогда.

Мы сегодня чтим личный подвиг каждого свердловчанина, который принимал участие в создание железного щита нашей страны, — заявил Алексей Орлов.

Он отметил, что теперь в городе есть место, к которому жители будут относиться с особым трепетом.

По завершении всех речей на фасаде стелы на большом экране была включена экспозиция с людьми, чьи подвиги стали историей.

Напомним, в Нижнем Тагиле тоже была открыта стела «Город трудовой доблести». Торжественное мероприятие состоялось в августе 2022 года, когда город праздновал свой 300-летний юбилей. Располагается она на Привокзальной площади. Общая высота стелы составляет 17,22 метра.

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