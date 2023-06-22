Самую высокую в России стелу «Город трудовой доблести» открыли в Екатеринбурге

Следующим с речью выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он вспомнил о разговоре с ветераном Евгением Пугачевским, жителем Екатеринбурга. Он рассказал, что будучи маленьким ребенком работал у станка на заводе. По словам ветерана, он работал всю жизнь, но таких нагрузок, как в период войны не испытывал никогда.