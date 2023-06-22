Сергей Катырин: Одна из задач премии — работа с малым бизнесом

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Среди них «Лучшие малые предприятия», «Экспортеры» и «Семейные предприятия России». Организаторы мероприятия отмечают, что целями премии являются поддержка и популяризация предпринимательства в России.
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России, отметил, что за 20 лет существования премии у нее сформировались две главные задачи. Он заявил, что первая заключается в работе с российскими экспортерами, так как все они были связаны с Торгово-промышленной палатой и получали соответствующие документы и сертификаты происхождения товаров. Это укрепило связи с данной категорией российского бизнеса. Вторая задача состояла в работе с малым бизнесом, поскольку около 70% участников Торгово-промышленной палаты в регионах России представляют собой малые и средние предприятия.
Конкурс проводится ежегодно среди компаний малого бизнеса и предприятий экспортеров, где одним из критериев для участия является численность персонала до 100 человек. Победителей определяет национальный экспертный совет, в состав которого входят представители власти, Торгово-промышленной палаты и бизнеса.
В свою очередь Анатолий Хвостиков, заместитель председателя правления банка «МФК», подчеркнул, что сейчас происходит глобальная трансформация экономики, и она не может происходить отдельно от малого предпринимательства. Он пояснил, что бизнес и банк всегда имеют тесные связи, это и расчеты, и кредиты, и различные продукты. Он также отметил, что за последние два года происходит цифровая трансформация бизнеса, включая малые и средние компании. Различные факторы, такие как общая цифровизация общества и курсы, помогают предпринимателям более грамотно и профессионально разрабатывать бизнес-планы и стратегии, что снижает риски.
Лауреаты и победители конкурса награждены статуэтками «Золотой Меркурий» и медалями, изготовленными по эскизам народного художника Владимира Суровцева.