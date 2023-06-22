Сергей Катырин: Одна из задач премии — работа с малым бизнесом

В свою очередь Анатолий Хвостиков, заместитель председателя правления банка «МФК», подчеркнул, что сейчас происходит глобальная трансформация экономики, и она не может происходить отдельно от малого предпринимательства. Он пояснил, что бизнес и банк всегда имеют тесные связи, это и расчеты, и кредиты, и различные продукты. Он также отметил, что за последние два года происходит цифровая трансформация бизнеса, включая малые и средние компании. Различные факторы, такие как общая цифровизация общества и курсы, помогают предпринимателям более грамотно и профессионально разрабатывать бизнес-планы и стратегии, что снижает риски.